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    "Порошенко как всадник апокалипсиса". Тренд дня: Калиновка – версии

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (94)

    (обновлено: )1138182
    Политические аналитики отмечают, что версия о "заговоре диверсантов" при взрывах в Калиновке провалилась, однако ЧП дает возможность для властей скрыть растраты и заявить о нехватке боеприпасов.
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В Калиновке под Винницей продолжается ликвидация пожара на крупнейшем военном складе, который привел к детонации боеприпасов и серии мощных взрывов. Возгорание произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. Спустя сутки спасателям удалось локализовать пожар на артскладе, однако утром в четверг в населенном пункте еще раздаются поодинокие взрывы.

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    По факту ЧП открыто уголовное производство по статье "диверсия".

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, версию "российского следа" в трагедии под Винницей власти закрыли по причине "большой сделки" президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

    "Антироссийскую истерию в канун принятия Радой "минских" законов хозяева Порошенко в Вашингтоне могли бы рассмотреть, как саботаж Банковой. И дать команду "фас" Саакашвили, Тимошенко, НАБУ, Авакову-Турчинову. Или вообще провести нелицеприятный разговор с Порошенко", — написал Корнейчук на свой странице в Facebook.

    Он отметил, что украинцы быстро забудут о ЧП в Калиновке

    "На Банковой решили немного попозориться в глазах электората тупыми генералами и металлоломом вместо снарядов", — резюмировал политаналитик.

    Скриншот с сайта Facebook

    Вместе с тем, Корнейчук заявил, что после провала "заговора диверсантов" высокопоставленные лица "решила теперь всем врать о том, что арсенал в Калиновке вообще не представлял ценности". 

    "Иными словами, крупнейшие артсклады в Калиновке — это просто склад металлолома. Наглее этой власти еще никто не врал", — подытожил аналитик.

    Скриншот с сайта Facebook

    Политический эксперт Михаил Павлив обратил внимание на то, что в начале сентября глава государства Петр Порошенко открыл в Калиновке отремонтированный корпус центральной районной больницы. А детский лагерь "Виктория", где при масштабном пожаре погибли трое детей, за несколько месяцев до трагедии президент Петр Порошенко лично проинспектировал.

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    "Чертовщина и бесовщина какая то, но он реально предвестник беды … Оказывается, 9 сентября он открывал новый корпус больницы в Калиновке. Про детский лагерь "Виктория" который он открыл в июне напоминать?" — написал Павлив в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Финансовый обозреватель Александр Дубинский считает, что взрывы на артскладах — возможность для властей скрыть растраты, заявить о нехватке боеприпасов и оправдать грандиозное военное строительство.

    "По моим данным, во время недавнего визита в Канаду президент Порошенко договорился о покупке оборудования и технологий для производств патронов. На 1 млрд долларов", — сообщил Дубинский в Facebook.

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    По мнению Дубинского, оправдать такие траты из бюджета в "низшей стране", где запасы советских боеприпасов ещё на лет пять-семь, — нереально.

    "И тут, как на фарт, взрываются склады. Причём, аккурат в день рождения Порошенко — что легче позволяет списать взрыв на "российский след". И теперь можно назвать себя спасителем нации и обьяснить, зачем нам канадский патронный завод. Боеприпасы-то уничтожены…", — подчеркнул эксперт.

    Наряду с этим бывший министр юстиции Елена Лукаш, как только в Украине "революционеры" пришли к власти, "так и горят склады, видимо, заметая следы краж". 

    "Всего день назад горел фармакологический завод "Биофарма". Только похоронили сгоревших девочек в лагере "Виктория"… Фаер-шоу, начатое майданом, продолжает свою гастроль", — отметила Лукаш в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

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