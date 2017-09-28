Матиос назвал версии пожара в арсенале, среди них взрывное устройство

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов в арсенале вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области, среди них срабатывание взрывного устройства на территории складов, сообщил в четверг на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов. Открыто дело по статье "диверсия".

"(Первая версия — Ред.) — проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства. Вторая версия — взрывное устройство было вмонтировано в боеприпасы, которые поступали в воинскую часть на хранение. Третья версия — уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части. И (четвертая версия — Ред.) — уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания", — сказал Матиос, слова которого приводит интернет-издание LB.ua.

Ранее в четверг Матиос опроверг информацию, что в Калиновке, где горят военные склады, находились диверсионные группы. Также он заявил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала.