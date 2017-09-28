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    Матиос назвал версии пожара в арсенале, среди них взрывное устройство

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (91)

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    По словам Анатолия Матиоса, первая версия пожара - проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов в арсенале вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области, среди них срабатывание взрывного устройства на территории складов, сообщил в четверг на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов. Открыто дело по статье "диверсия".

    "(Первая версия — Ред.) — проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства. Вторая версия — взрывное устройство было вмонтировано в боеприпасы, которые поступали в воинскую часть на хранение. Третья версия — уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части. И (четвертая версия — Ред.) — уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания", — сказал Матиос, слова которого приводит интернет-издание LB.ua.

    Ранее в четверг Матиос опроверг информацию, что в Калиновке, где горят военные склады, находились диверсионные группы. Также он заявил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала.

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