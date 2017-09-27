Геращенко предлагает уволить Муженко из-за пожара на складе боеприпасов

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба вооруженных сил Виктора Муженко и его заместителя после пожара на складах боеприпасов в Винницкой области.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Выступаю с предложением к комитету по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об обращении к верховному главнокомандующему президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку главу Генерального штаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что пожар на складах стал возможен благодаря "халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства". По его мнению, руководство Генштаба не смогло сделать выводы из предыдущих случаев возникновения пожара на складах боеприпасов с целью недопущения повторения подобного.

Геращенко также предложил провести депутатские проверки по соблюдению мер безопасности на остальных военных складах и сделать выводы, что еще необходимо для обеспечения их безопасности.

"Если верховный главнокомандующий (Порошенко — ред.) продолжит делать вид, что ничего не происходит после взрывов складов в Сватово, Балаклее и Калиновке, и не делать кадровых выводов на самом верху, то это преступно по отношению к безопасности нашей страны", — заявил депутат.