Ищем стрелочника. Кого назначат виновным за взрывы в Калиновке

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Данные о диверсионных группах и беспилотниках, которые могли быть причастны к пожару на территории военного склада в Калиновке, следствием не установлены, заявил на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он занимается расследованием взрыва.

"Данные о беспилотных летальных аппаратах не установлены. Никаких групп, о которых говорил советник президента, не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска", — сообщил Матиос.

Он уточнил, что специалисты отрабатывают все версии, среди которых – ненадлежащее исполнение обязанностей военными при охране склада, поскольку всего его охраняли 17 человек. Эксперты и специалисты, которые работали в Сватово и Балаклее, выехали на место происшествия.

Он также подчеркнул, что будет устанавливаться ответственность Генштаба ВСУ за ситуацию в Калиновке. А на сегодня подозреваемых нет.

Склады с боеприпасами и военная техника Министерства обороны горят уже далеко не в первый раз за последнее время. При этот тут же озвучивается версия – теракт или же диверсия, совершенная "агентами Кремля". И называются самые нелепые варианты – то враг забрасывает склады коктейлями Молотова, то атакует горящими дронами, то расстреливает из орудий. Этими заявлениями спикеры из МВД, СБУ, ГПУ и МО расписываются в собственной полной некомпетентности и неспособности организовать надежную охрану и "вычислить" чужого среди своих. Но несмотря на страшилки о диверсантах и терактах, причина всегда была в человеческом факторе – случайно брошенном окурке, замыкании старых проводок. Банальная халатность – как это случилось в запорожской Новобогдановке.

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В Кривом Роге Днепропетровской области 20 марта 2014 г. произошло ЧП на территории 17-й танковой дивизии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Загорелись ангары с танками, полностью заправленными топливом и с полным боекомплектом. В результате пожара в боксах сгорели три танка Т-64.

"Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки раций. Когда экипаж стал проверять связь между двумя танками Т-64 БВ, изношенная проводка не выдержала. От искры воспламенился двигатель одного из танков, и огонь быстро охватил всю боевую машину. А вскоре перебросился на танк, стоявший рядом. Все попытки экипажа самостоятельно потушить пожар успехом не увенчались. Вследствие короткого замыкания электропроводки возникло возгорание одного армейского танка, что привело к детонации его боекомплекта. Позже огонь перебросился еще на два танка", – заявили в Минобороны.

В результате пожара и взрывов боеприпасов сгорели два танка и повреждены еще три бронемашины, а также рухнули перекрытия бокса, где они находились. Люди при этом не пострадали.

По факту пожара в танковой бригаде уголовное дело по статье 412, часть 2 УК Украины ("Неосторожное уничтожение или повреждение воинского имущества, если это привело к тяжким последствиям").

29 октября 2015 в Сватово Луганской области произошел взрыв на складе, где хранилось около 3500 тонн боеприпасов. Борьба с огнем продолжалась несколько суток. Погибли четыре человека – трое военных и местная жительница. Было повреждено множество домов жилого сектора.

По словам министра обороны Степана Полторака, пожар произошел в результате действий противника. Выдвигались версии, что ополченцы ЛНР обстреляли склады из ракетницы, а также, что поджог произошел из-за теракта.

По факту взрывов было открыто уголовное производство по статье "терроризм". Позднее в военной прокуратуре заявили, что причина пожара – служебная халатность должностных лиц, в частности начальника склада. При этом комиссия Минобороны установила, что возгорание на территории воинской части произошло в результате пуска сигнальной ракеты, попавшей на территорию из-за пределов склада.

Обвинение предъявили майору Александру Литвиненко, ему инкриминировали халатное отношение к воинской службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины) и взяли под стражу. Но в ходе суда выяснилось, что номинально Литвиненко не был начальником сватовского военного склада, майора командировали туда для приема и выдачи боеприпасов. Но он до сих пор под стражей.

Также был уволен заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Хыжий и объявлено служебное несоответствие шести генералам и 46 офицерам.

В Балаклее Харьковской области 23 марта 2017 года начались взрывы на арсенале боеприпасов. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. Министр обороны Степан Полторак сообщил, что пожар уничтожил 70% боеприпасов.

Глава Минобороны заявил, что основной версией причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее является теракт. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что пожар мог произойти в результате диверсии. По его словам, перед взрывами на складе в Балаклее был слышен гул аппарата, похожего на беспилотник. Приближенные к главе МВД Арсену Авакову заявляли, что поджог арсенала – прямой акт агрессии России.

Причина возгорания еще не определены, виновные не найдены и не назначены. Но, как сообщил министр обороны Степан Полторак, по итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены около 80 человек. Различные меры наказания, начиная от увольнения и заканчивая снятием с должности, разжалованием и понижением должностей.

При том что горлопаны, кричащие на каждом углу о диверсии агентов ФСБ, и по сей день продолжают сеять панику и расписываться в своей некомпетентности.

Военный эксперт Олег Жданов считает маловероятной версию о диверсии, которая могла стать причиной взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области, о чем он заявил журналистам.

Первая, по его мнению, – это халатность, потому что после всех предшествующих случаев не приняты никакие меры безопасности. Вторая: украв вооружение, могли таким образом заметать недостачу. К тому же вспыхнули склады после того, как Украину обвинили в продаже оружия Южному Судану.

Впрочем, в чем истинная причина пожара, мы можем вовсе не узнать. А виновного, по старой традиции, назначат, считает экс-нардеп Кирилл Куликов.

"Общество ждет ответа: кто понесет ответственность за постоянные взрывы складов с вооружением, кто ответственный за нелегальную торговлю вооружением в обход санкций?! Но будет как обычно, в традиции военно-политического (такого военного, как и политического) руководства страны: виновники – прапорщик Дерепа и, конечно, министр обороны, но России…", — отмечает Кирилл Куликов.