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    Близ Винницы продолжается одиночная детонация боеприпасов

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (108)

    (обновлено: )6610
    По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на утро пятницы на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются к местам проживания.
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017
    ГСЧС

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на военном складе в Калиновке Винницкой области, где произошел пожар, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    Во вторник вечером на складах в Калиновке сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

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    "По состоянию на 07.00 29 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов… Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются к местам проживания, кроме больных, находившихся на лечении в больнице. Ситуация постепенно нормализуется", — говорится в сообщении ГСЧС.

    ГСЧС
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017

    Все населенные пункты, по данным ведомства, подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

    К ликвидации последствий привлечены более 2 тысяч человек и 358 единиц техники, добавили в пресс-службе. На месте работает оперативная группа ГСЧС во главе с первым заместителем председателя ведомства.

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