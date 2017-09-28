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    Пожар на складах под Винницей с высоты птичьего полета

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (85)

    (обновлено: )274
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine

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    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на базе в Винницкой области, где произошел пожар на складе боеприпасов, не работала пожарная сигнализация.

    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Взрывы, километровые очереди и страх мародеров. Хроники канонады Калиновки

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

    "Неработающая пожарная сигнализация, 50-процентное обеспечение средствами технической охраны, то есть на 50% не были обеспечены. Основная проблема, на которую надо обратить внимание – это кадровая проблема с часовыми военизированной охраны, в которых обычно низкая зарплата", — сказал Матиос.

    По его словам, освоение средств, выделенных на обеспечение безопасности, происходило в замедленном темпе.

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    "По состоянию на день происшествия кабинет министров выделил именно для этой базы через резервный фонд и Минобороны более 16 миллионов (615 тысяч долларов — ред.) гривен живыми деньгами, которые находились на счете воинской части… (средства — ред.) были направлены именно для "осуществления мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности опасных объектов и хранения боевого запаса вооруженных сил", — отметил Матиос.

    По его словам, начиная с апреля ежемесячно деньги поступали на счет части.

    "На данный момент освоено было всего 2 миллиона гривен. То есть интенсивность обработки средств для обеспечения противопожарной безопасности,… заграждений и т.д. мероприятий проходила в очень замедленном темпе. На эту базу выделено более 25 миллионов гривен только на этот год", — подчеркнул военный прокурор.

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