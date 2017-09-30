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30.09.201719:29
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    "Горячий" прием Саакашвили в Одессе: с масками и драками

    Тема:

    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (551)

    (обновлено: )34930
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Кордон полицейских в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе во время визита Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Думская.net
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Страна
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Страна
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Думская.net
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Думская.net
    Кордон полицейских в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Кордон полицейских в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017.
    Думская.net
    Ситуация в Одессе во время визита Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Ситуация в Одессе во время визита Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Думская.net
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Думская.net
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Страна

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    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017

    Акция сторонников экс-главы Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Одессе в субботу у памятника Дюку началась с драки. 

    Как сообщает "Думская", лидера "Движения новых сил" встретили примерно 500 человек.

    Михаил Саакашвили
    Украинское фото
    Популизм и хаос. Станет ли Саакашвили ледоколом для украинской политики

    "Их приехал "троллить" агитационный автомобиль "Автомайдана". Из колонок очень громко играет музыка, рядом находятся люди в масках Саакашвили. Сторонников экс-президента Грузии эта активность, понятное дело, раздражает. Между сторонами периодически вспыхивают стычки, которые разнимает полиция", — описывает местное издание ситуацию по состоянию на 16:00.

    Саакашвили приехал около 16:30.

    "Страна" сообщает, что полиция окружила двойным кольцом аудиомашину противников политика. Незадолго до прибытия Саакашвили они попытались ввести ее в действие, чтобы заглушить слова экс-главы ОГА, но к ней бросилась толпа его сторонников. После этого звук прекратился, а полиция во избежание столкновений окружила противников открытой встречи.

    Во время выступления Саакашвили предложил ехать 17 октября в Киев, чтобы "убрать бандитскую верхушку".

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