"Горячий" прием Саакашвили в Одессе: с масками и драками

Акция сторонников экс-главы Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Одессе в субботу у памятника Дюку началась с драки.

Как сообщает "Думская", лидера "Движения новых сил" встретили примерно 500 человек.

"Их приехал "троллить" агитационный автомобиль "Автомайдана". Из колонок очень громко играет музыка, рядом находятся люди в масках Саакашвили. Сторонников экс-президента Грузии эта активность, понятное дело, раздражает. Между сторонами периодически вспыхивают стычки, которые разнимает полиция", — описывает местное издание ситуацию по состоянию на 16:00.

Саакашвили приехал около 16:30.

"Страна" сообщает, что полиция окружила двойным кольцом аудиомашину противников политика. Незадолго до прибытия Саакашвили они попытались ввести ее в действие, чтобы заглушить слова экс-главы ОГА, но к ней бросилась толпа его сторонников. После этого звук прекратился, а полиция во избежание столкновений окружила противников открытой встречи.

Во время выступления Саакашвили предложил ехать 17 октября в Киев, чтобы "убрать бандитскую верхушку".