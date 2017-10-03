Рада приняла пенсионную реформу

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины вво вторник приняла пенсонную реформу, которая предусматривает повышение соцвыплат пенсионерам как минимум до 1452 грн и повышение необходимого страхового стажа до 35 лет в 2028-ом.

"За" соответствующий законопроект проголосовали 288 народных депутатов.

Уровень минимальных выплат для действующих пенсионеров увеличили накануне рассмотрения документа во втором чтении.

"Учтен показатель 1452 грн. А это уже не на 61 грн увеличение, а почти на 140, и это только минимум, который в соответствии с этим законом произойдет", — сказала представитель НФ, глава комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.