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    Политика

    Рада приняла пенсионную реформу

    (обновлено: )14
    Заседание парламента. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины вво вторник приняла пенсонную реформу, которая предусматривает повышение соцвыплат пенсионерам как минимум до 1452 грн и повышение необходимого страхового стажа до 35 лет в 2028-ом.

    "За" соответствующий законопроект проголосовали 288 народных депутатов.

    Уровень минимальных выплат для действующих пенсионеров увеличили накануне рассмотрения документа во втором чтении.

    "Учтен показатель 1452 грн. А это уже не на 61 грн увеличение, а почти на 140, и это только минимум, который в соответствии с этим законом произойдет", — сказала представитель НФ, глава комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

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