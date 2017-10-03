Редкий украинец доживет до пенсии - Спиридонов

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Пенсионная реформа по своей сути антисоциальна, она ставит главной целью экономию средств. Но экономить надо не на рядовых гражданах, ведь огромные средства расходуются на систему управления, на армию чиновников, на силовиков. Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

Проект реформы предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. При этом предусмотрена возможность докупить стаж.

Власти уверяют, что в результате реформы произойдет повышение пенсий для 9 миллионов человек, также будет отменено налогообложение пенсий для работающих граждан. Критики законопроекта возражают: повысить пенсии и отменить налогообложение для работающих пенсионеров правительство может и должно без всякой реформы.

А сама пенсионная реформа в предлагаемом виде будет иметь следствием… сокращение количества пенсионеров: многие до пенсии не доживут.

"Реформа фактически приведёт к увеличению пенсионного возраста, потому что 35 лет страхового стажа есть далеко, далеко не у всех. Уже сейчас многие украинцы умирают, даже не успев выйти на пенсию. А теперь фактически пенсионный возраст составит 63-65 лет…", — сказал Спиридонов.

Он рассказал о собственном исследовании, проведенном на одном из погостов.

"Так получилось, что недавно я был на кладбище и провел небольшое исследование: обошел сто могил, и увидел, что, в среднем, где-то две трети умерших вообще не доживают до 60 лет. Хотя статистики говорят, что мужчины у нас живут 62 года, а фактически… Это мое небольшое исследование, пусть и не репрезантативное, показало, что две трети украинцев умирают в 40 лет, в 50, в 55… То есть, уже сейчас пенсионный возраст, если учитывать продолжительность жизни в Украине, очень сильно завышен. А после пенсионной реформы — как сказал классик, что "редкая птица долетит до середины Днепра", так и теперь — мало какая "птица" доживёт до выхода на пенсию", — отметил Спиридонов.

По его словам, главная идея пенсионной реформы заключается в оптимизации расходов Пенсионного фонда.

"Это тоже антисоциальная реформа, равно как и судебная реформа, как и реформа системы образования, как и реформа медицинская — это одна из антисоциальных реформ, направленных не то, чтобы сэкономить деньги бюджета. По сути, у украинцев нет никакого стимула реально работать, платить налоги в бюджет, потому что если они и доживут до пенсии, то, может быть, пару лет всего будут её получать", — подчеркнул эксперт.

Спиридонов добавил, что 35 лет страхового стажа для многих украинцев мало реальны — в 90-е годы найти официальную работу (да и работу вообще) было очень сложно, миллионы были вынуждены выехать на заработки за границу, где украинский стаж им тоже не засчитывают.

"По сути, эти люди останутся без пенсий", — констатировал эксперт.

По его словам, предусмотренная в проекте возможность докупать недостающие годы страхового стажа — абсурдна: "гораздо легче на эти деньги просто жить, чем докупать пенсионный стаж".

Но какой может быть выход? Спиридонов отметил, что экономить нужно на другом: "например, очень завышены расходы государственные структуры, на Администрацию президента, на Кабмин, на Верховную Раду Украины, расходы на силовиков".

"Нужно экономить не на простых гражданах, а экономить на огромной армии чиновников, которые не очень и нужны. Например, у нас несколько антикоррупционных структур, но далеко не все из них эффективно работают, дублируют свои функции… Есть многие статьи расходов, вызывающие удивление. А экономить на пенсионерах? Они и так бедные", — сказал в завершение политолог.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу.