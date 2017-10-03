Порошенко поздравил украинцев с пенсионной реформой

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие пенсионной реформы. По его словам, реформа даст возможность повысить пенсии для более чем 9 миллионов украинцев.

"Поздравляю соотечественников с принятием долгожданной пенсионной реформы. Она дает возможность повысить пенсии для более чем 9 миллионов украинцев", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Парламент Украины во вторник одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.