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    Политика

    Порошенко поздравил украинцев с пенсионной реформой

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (102)

    (обновлено: )6203
    Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие пенсионной реформы. По его словам, реформа даст возможность повысить пенсии для более чем 9 миллионов украинцев.

    Пожилая женщина на улице
    Associated Press Sergei Chuzavkov
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    "Поздравляю соотечественников с принятием долгожданной пенсионной реформы. Она дает возможность повысить пенсии для более чем 9 миллионов украинцев", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

    Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

    Парламент Украины во вторник одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

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