Пенсионная реформа и эффективное закручивание гаек

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла законопроект о пенсионной реформе. Эта реформа преподносится украинскими властями как социальное благо и единственный способ осовременивания пенсий. Но на деле она приведёт к фактическому увеличению пенсионного возраста и к уменьшению размера пенсий в будущем, при этом многие граждане рискуют остаться вообще без пенсий, предостерегают эксперты и оппозиционные политики.

Они также напоминают о том, что принятие пенсионной реформы одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ, а в Фонде думают о деньгах, а вовсе не о качестве жизни украинцев.

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Проект реформы предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. При этом предусмотрена возможность докупить стаж.

Инициаторы реформы уверяют, что в результате произойдет повышение пенсий для 9 миллионов человек, также будет отменено налогообложение пенсий для работающих граждан. Критики возражают: всё это можно сделать и без реформы.

УНИАН Народные депутаты в президиуме парламента во время заседания Верховной Рады Украины

"Под видом социального блага"

На самом деле власть пытается обезопасить себя от протестов нынешних пенсионеров, давая им "подачку" в виде осовременивания пенсий. А те, кто сейчас работает или только готовятся приступить к работе – проиграют, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, "власть, по сути, сталкивает лбами нынешних и будущих пенсионеров".

"С одной стороны – Гройсман-Порошенко пытаются рассказать: благодаря реформе сможет провести осовременивание пенсий. Хотя мы прекрасно понимаем, что, если на это есть деньги в бюджете, то пенсии людям можно поднять и без реформы. Но суть тут в заигрывании с нынешними пенсионерами, чтобы они не протестовали. А также – "подачка" от Порошенко перед выборами президента", — сказал эксперт, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

С другой стороны, отметил Корнейчук, власть реально повышает пенсионный возраст на 5 лет – с 60 до 65 лет, поскольку увеличивается пенсионный стаж.

"Большая часть молодежи и людей среднего возраста смогут рассчитывать именно на пенсию в 65 лет", — подчеркнул эксперт.

"Против людей"

Пенсионная реформа в предлагаемом виде будет иметь следствием значительное (на 30%) сокращение количества пенсионеров и повлечёт в перспективе уменьшение пенсий на те же 30%, заявила в кулуарах Рады нардеп и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, "реформа направлена против людей", а о повышении пенсий, которое "на самом деле будет минимальным", власть говорит лишь для того, чтобы люди "проглотили эту реформу".

Ранее политик поясняла, что следует выполнить требования двух законов – об индексации и осовременивании пенсий. И тогда минимальная пенсия составит почти 3 тыс. гривен, а средняя пенсия – более 4 тыс. гривен.

Тимошенко также заявила в эфире телеканала "NewsOne", что фактически сегодня минимальная пенсия в стране (1312 грн) приблизительно в три раза меньше, чем была бы, если б выполнялся действующий закон об индексации пенсий.

Она отметила также, что необходим стратегический переход от солидарной пенсионной системе к накопительной, а наполнение Пенсионного фонда "должно состояться в следствие сокращения государственного долга, детенизации экономики, закрытия контрабанды на границах и коренное изменение налоговой системы".

"Украинская финансовая пирамида"

С призывом к депутатам не голосовать за пенсионную реформу обратился лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, заявив, что это "украинская финансовая пирамида".

Он напомнил, что украинцам предлагают за каждый год, которого не будет хватать до стажа, доплачивать по 17 тысяч грн.

"Пенсионер вносит 17 тысяч в кассу и говоит: а теперь давай мне по тысяче гривен назад. Это потрясающий бизнес Гройсмана", — сказал политик в эфире программы "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина".

По его мнению, "афера с пенсионной реформой" приведет только к одному — к полному уничтожению возможностей для пенсионеров жить на свою пенсию, к тому, что они вынуждены будут жить на "социальные подачки".

Ранее политик заявлял, что реформа будет иметь следствием "уничтожение тех, кто не накопил себе 20-30 тысяч долларов на старость".

До пенсии не доживут

Фактически реформа приведёт к увеличению пенсионного возраста, потому что 35 лет страхового стажа есть далеко, далеко не у всех. Значит, придётся выходить на пенсию позже, набрав стаж, отметил политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, последствия понятны: уже сейчас многие украинцы умирают, даже не успев выйти на пенсию — "а теперь фактически пенсионный возраст составит 63-65 лет…".

Эксперт рассказал о собственном исследовании, проведенном на одном из погостов: обойдя около сотни могил, можно было увидеть, что примерно две трети умерших не дожили до 60 лет.

"...То есть, уже сейчас пенсионный возраст, если учитывать продолжительность жизни в Украине, очень сильно завышен. А после пенсионной реформы – как сказал классик, что "редкая птица долетит до середины Днепра", так и теперь – мало какая "птица" доживёт до выхода на пенсию", – обрисовал ситуацию Спиридонов.

Пенсионерам предлагают подачку

Но правительство, похоже, вовсе не интересует вопрос, многие ли украинцы доживут до возраста, который позволит им выйти на пенсию, считает нардеп от "Оппозиционного блока" Константин Павлов. По его словам (их приводит пресс-служба партии), "выходит, тот, кто не доживет – сэкономит бюджет Пенсионного фонда".

Заметного повышения пенсий тоже не будет, считает Павлов. Он напомнил, что "средняя пенсия в гривне за 2014-2016 годы выросла всего на 15% (!) или на 230 грн, тогда как только официальная инфляция за этот период составила более 100%".

"Средняя пенсия в долларовом эквиваленте за это время сократилась на 117 долл., или почти в 3 раза – со 184 долл. на начало 2014 г. до 67 долл. на начало 2017 г. Теперь власти под видом осовременивания предлагают основной массе пенсионеров подачку от 200 до 1000 грн (эквивалент 7,7 – 37 долл.)", — подчеркнул политик.

Кто останется без пенсии

Главная идея пенсионной реформы заключается в оптимизации расходов Пенсионного фонда, и она столь же антисоциальна, как и судебная реформа, как и реформа системы образования, как и реформа медицинская, отметил Спиридонов. По его мнению, "это одна из антисоциальных реформ, направленных не то, чтобы сэкономить деньги бюджета".

Эксперт добавил, что у украинцев "нет никакого стимула реально работать, платить налоги в бюджет, потому что, если они и доживут до пенсии, то, может быть, пару лет всего будут её получать".

Политолог добавил, что, при условии 35-летнего страхового стажа, многим пенсия и вообще "не светит". Ведь в 90-е годы (да и позднее) найти официальную работу было сложно, работали без трудовой книжки, а миллионы украинцев были вынуждены выехать на заработки за границу — "по сути, эти люди останутся без пенсий".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу.