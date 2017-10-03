ВБ согласовал с властями Украины спорные пункты пенсионной реформы

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. ВБ обсудил с властями Украины проект пенсионной реформы, по большинству пунктов, по которым у банка были замечания, найдено решение, сообщила глава представительства банка в Белоруссии, Молдавии и в Украине Сату Кахконен.

Всемирный банк и Международный валютный фонд обратились к правительству Украины с предложением доработать законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению в Верховной Раде, которое ожидается в начале октября. Эта реформа является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Украине очередного транша кредитования.

"Законопроект о пенсионной реформе был сильно изменен после первого чтения в Верховной Раде… эти изменения вызывают обеспокоенность не только ВБ, но и МВФ… Мы провели обсуждения с правительством, мы общались с комитетом по социальным вопросам в Верховной Раде Украины и по большинству вопросов мы нашли решения. Один проблемный вопрос еще обсуждается, но мы надеемся, что и этот вопрос будет решен до того, как закон будет вынесен на голосование (в Верховной Раде — ред.)", — сказала Кахконен на брифинге во вторник.

Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.