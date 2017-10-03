На кону судебная и пенсионная реформы. Торг уместен

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Все, что не успели в прошлом, депутаты обещают принять на этой неделе. Во вторник, третьего октября, планируют поставить точку в принятии судебной реформы, проголосовать изменения в четыре кодекса. Об этом заявила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко.

К пятому октября запланировали проголосовать пенсионную реформу, и хотя у оппозиции есть много замечаний к правительственному варианту документа, неофициально парламентарии утверждают: в последнюю минуту удастся договориться о положительном голосовании.

Каковы шансы проголосовать реформы на этой неделе, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил народный депутат от фракции БПП Олег Барна.

(текст публикуется на языке оригинала)

Неофіційно розповідали нардепи, що мала бути зустріч голів фракцій і окремих нардепів з представниками уряду, представниками профільних міністерств, які відповідають за ухвалення пенсійної реформи. Пояснювали тим, що достеменно незрозуміло, який саме варіант буде винесений на голосування, якщо буде винесений. Чи були такі зустрічі? Про що домовились?

— Я знаю, що і я був присутній, була зустріч міністра Андрія Реви із представниками фракції по питанню обговорення законопроекту щодо пенсійної реформи, і це вже зустріч була не перша, були присутні депутати з Радикальної партії, "Батьківщини", БПП і позафракційні. Дійсно, було дане слушне запитання, пояснення з приводу також були представлені матеріали у електронному варіанті, в тому числі, пояснення, діаграми, були серйозні пояснення і аргументовані пояснення, на чому всі кажуть, погодились і зійшлись. Тому питання щодо голосування не повинно б уже враховувати якісь проблеми. Гадаю, що цей законопроект має бути і прийнятий.

Говорили, що велика кількість правок – це щоб показати Гройсману його місце, і під кінець голосування домовляться, і пенсійна реформа буде проголосована. Наскільки це відповідає дійсності?

— Давайте так. Я прихильник мажоритарної системи виборів, і я такі поняття, як якийсь шантаж в політиці взагалі не визнаю. Я на це дивлюсь дуже сумнівно. Я вважаю, що пенсійну реформу мали зробити 20 років назад. Значить, зараз ми фактично пожинаємо, тому що дефіцит Пенсійного фонду зростав і треба було щось зробити, і пенсії були несправедливі, це теж факт, дуже багато, крім того, популізму. Тому, очевидно, питання буде дуже просте. Правки, які, дійсно, є аргументовані, підвищення має бути забезпеченим належними бюджетними призначеннями, асигнуваннями, наявними коштами, а не просто популістично, і головне, що це повинно гарантувати бездефітність або принаймні не збільшення, дефіцит-то буде, але принаймні не збільшувати дефіцит Пенсійного фонду. І при поступовому підвищенні економіки, легалізації зарплат і робочих місць буде в подальшому скорочення дефіциту Пенсійного фонду, при цьому що не буде скорочуватись пенсії, навпаки, вони поступово будуть збільшуватись і робити справедливими, і це є основним досягненням реформи. Тому ми повинні завершити відповідно регламенту розгляд законопроектів, що стосуються судової реформи і приступати до даного законопроекту, що стосується пенсійної реформи.

Таку кількість правок назвали вже "технологією", оскільки через судову не можуть перейти до інших реформ. "Батьківщина" і "Самопоміч", схоже, просто так не збираються здавати свої позиції, коли будуть виносити документ на голосування. Що далі — буде в підвішеному стані ВР чи передадуть до комітету?

— Профільний комітет розглядає всі законопроекти, правки до них, у відповідності до їх потрібності приймають рішення, вносити чи не вносити, але, поряд з тим, навіть якщо буде негативний висновок комітету по тих чи інших правках відповідно до регламенту депутати залишають за собою право повторно цю правку апелювати на засідання сесії ВР. Тому регламентний комітет на це не вплине, і якщо депутати, так би мовити, демократичною опозицією які себе називають, вирішать завалити законопроекти шляхом нікчемних правок, то вони їх будуть і відстоювати тільки для того, щоб затягнути цей процес прийняття законів, необхідних для народу України в першу чергу і пенсійної реформи. Ситуація інша, що дуже правок, як ми бачимо, повторюють одна одну. Очевидно, їх треба об’єднати в один об’єкт і скопом, якщо правки стосуються одних і тих самих змін, тоді треба так само скопом давати оцінку на засідання сесії ВР.

Як ви будете голосувати і за судову реформу, і за пенсійну?

— Судову реформу я визначився і буду голосувати, підтримувати, пенсійну реформу, я взагалі не те, що апелював, я про неї говорив з самого початку своєї каденції депутатства. Необхідна зміна реформи щодо справедливості нарахування пенсій і того, щоб не було різниці принаймні в десятки разів між мінімальною і максимальною пенсіями і нарахування спецпенсій. Всім пенсії повинні нараховуватись однаково, і саме в цій реформі такі моменти враховані, отже, я її буду підтримувати. Правда, є в мене кілька зауважень, моментів, які буду вносити, наприклад, з голосу. Це інше питання.

Готовність голосувати за реформи прокоментував також нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок.

Ваша фракція дала найбільше правок до судової реформи. Чи зустрічалась "Батьківщина" окремо? Що вирішувала? Що буде із самою судовою реформою, якщо правки, які раніше не були підтримані, знову не підтримає сесійна зала?

— Я вам скажу, що другого жовтня фракція зустрічалась, збиралась на експертну раду, де обговорювали в деталях повністю весь порядок денний, не тільки обговорення судової так званої реформи, я б не називав її реформою взагалі апріорі. Тому, звичайно, ми будемо відстоювати всі інші поправки, які у нас залишились і, напевно, все ж таки більшість формує порядок денний. Наступною ми будемо розглядати пенсійну реформу. Але хочу сказати, що саме система судоустрою і намагання її переписати – це нова редакція трьох кодексів і щонайменше півтора десятки нормативно-правових актів, це є фундаментом, фундаментом для тих самих пенсіонерів, це є фундаментом для тих самих медиків та інших категорій осіб, не тільки бюджетників, тобто завдання парламенту зробити доступ для правосуддя українців і не тільки доступ, а і до того, щоб в цих судах знайшли справедливе рішення це завдання номер один. Тому я визначаю, що це фундаментальна зміна мала б бути. Але якщо глянути, що відбулось і відбувається, то від банальних речей, де нібито як під кальку взяли чи з російських судів, чи я не знаю, з яких інших русизми, які вносяться в ці процесуальні кодекси чи інші закони до самих глибинних такі, як скорочування і згортання, скажімо, згортання гласності, відкритості судового процесу і там по тексту дуже багато незрозумілих речей. Як будуть прийняті та імплементовані ці новели в життєдіяльності України, це дуже велике питання. Тому ми прискіпливо підходили до його обговорення.

Особисто ви визначились, будете голосувати чи ні?

— Звичайно, фракція визначилась. Ми зрозуміли, що наші правки абсолютно проігноровані всім складом парламенту за виключенням декількох фракцій, за виключенням тієї ж "Самопомічі", яка теж нас підтримала і внесла свої теж немало правок, представники "Свободи", інші нардепи. Всі решта навіть не приходили до сесійної зали або прийдуть, побудуть трішечки, а потім ідуть в своїх справах. Ми бачили явку, і це дуже складно пояснити українським громадянам, чому парламентарі дозволяють собі не приходити на роботу, а вимагають з інших дисципліни, тих самих лікарів. Ми не будемо підтримувати новели однозначно, оскільки наші всі пропозиції від банальних речей, ще раз повторюсь, до самих глибоких не враховані.

Коли фракція буде визначатись зі своїм рішенням щодо пенсійної реформи? Кажуть, що будуть тягнути до останнього, але врешті вона буде проголосована.

— Зараз у такому варіанті, як виходить документ із комітету – це прямий шантаж, шантаж українських громадян, шантаж нардепів з боку уряду, тому що в законопроекті є позитивні моменти. Позитивними моментами, я вважаю, це скасування цього ганебного податку на працюючих пенсіонерів 15%-го, також ряд інших новацій. Бачимо осучаснення в мінімальних розмірах і бачимо індексацію, але не до рівня інфляції, і якщо буде проведений відповідно до рівня інфляції, то приблизно пенсія мінімальна має становити три тисячі гривень, а ці копійки, які людям намагаються підняти, але, в той же час, в цьому ж законопроекті підняти пенсійний вік, зменшити насправді коефіцієнт, що призведе до зменшення пенсійних виплат – це неприпустимо. Тому це теж дуже серйозно. У нас уже дві неділі відбувається дискусія, ми обговорюємо, пильнуємо повністю за перебігом події, і на сьогоднішній день фракція визначає, що це абсолютно ненормальна реформа і абсолютно ненормальний законопроект, який міг би бути проголосований. Тому ми допоки визначились за нього не голосувати. Це не та реформа, яка мала б бути, а за рахунок зменшення і скорочення пенсіонерів, а натомість підняття пенсійного віку, щоб покрити дефіцит Пенсійного фонду – це зовсім неправильно. Більше того, там уже і МВФ місія зазначає, що там деякі є речі, які неприпустимі, і критично ставиться до ухвалення цього закону.

Напомним, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий заявил, что то количество правок, которые внесли депутаты в пенсионное законодательство, может полностью изменить уже конечный вариант редакции.

А экономист Виктор Скаршевский заявил, что для повышения пенсий новых законов не требуется, а требования премьера Владимира Гройсмана являются игрой с электоратом.