Скрести по дну. Бюджет-2018 наполнят долгами, инфляцией и налогами

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Либеральное" и "проевропейское" правительство Гройсмана не предпринимает никаких шагов для развития предпринимательства и экономики. Скорее наоборот, "либералы" регулярно предлагают лишить бизнес права уплаты "единого налога", ликвидировать ФОПы, увеличить фискальную нагрузку на малых и средних предпринимателей.

Доходы бюджета (877 млрд грн) в следующем году должны будут вырасти на 14%, в основном, за счет новых налогов и роста цен.

Инфляция – друг правительства

Правительство не предложило никаких новых оригинальных способов по наполнению государственного бюджета. В главном финансовом документе нет никаких программ по развитию и поддержки экономики. Скорее наоборот, отрасли не будут поддерживать, а будут удушать с помощью перехода на единую для всех налоговую политику.

Правда, в проекте госбюджета больше нет такого оригинального способа наполнения казны, как доходов от спецконфискации. В следующем году с помощью конфискации планируется привлечь всего 0,6 млрд. грн, что на 97% меньше, чем в текущем году. Причины неизвестны: то ли "деньги Януковича" закончились, то ли достать их будет трудней.

Чем же планируют наполнять казну наши чиновники? Согласно проекту госбюджета, налоговые поступления вырастут на 19% (747,5 млрд. грн). При этом, поступления от налогов на доходы физлиц (НДФЛ) поднимутся на 18%, а вот от налога на прибыль – всего на 8%.

Незначительным будет рост поступлений от уплаты внутреннего НДС (5%), а вот поступления от импортного НДС (за счет ввоза импортных товаров) вырастут аж на 35%.

Видимо, власть считает, что в следующем году в страну хлынет много импортных товаров (интересно, за счет чего?), поэтому и заложила такую высокую динамику. Планируют чинуши на 32% увеличить поступления от приватизации – до 22 млрд. грн. Интересно, каким образом Фонд госимущества выполнит это задание в следующем году, если в первом полугодии этого года он перечислил в госбюджет всего 58 млн грн из запланированных 17 млрд грн? Или этот план будет в очередной раз провален, или нас ждет большая распродажа всего и вся по бросовым ценам.

Вероятно, что основным источником наполнения налогов будут доходы от роста цен на все группы товаров, поскольку в следующем году закладывается достаточно скромный рост экономики – 3%. Учитывая тот факт, что около 40% налоговых поступлений обеспечивается за счет уплаты НДС (который платим мы все, покупая товар), то именно рост цен в следующем году станет тем фактором, которым позволит фискалам отчитаться о выполнении и даже перевыполнении бюджета.

Читайте также — Горячая осень: все только начинается. Эксперты подвели итоги недели

От инфляции страдает населения, но не чиновники, для них это средство заработка и новые медали.

Бюджет спасут сигареты и водка

Еще одним важным источником поступлений правительство видит рост акцизов на подакцизные виды товаров (алкоголь, спирт, сигареты, нефтепродукты). В общем, ситуация напоминает эпоху позднего СССР, когда водка и сигареты обеспечивали треть доходов казны.

Правда, тогда государство имело монополию на производство и продажу этих видов продукции. Сейчас же в государственных руках только производство спирта, тогда как все остальное – частникое. Правительство предлагает ежегодно повышать акцизы на сигареты на 20%. Таким образом, через 4-5 лет цены на сигареты в Украине сравняются с европейскими, как того требует ассоциация с ЕС.

По мнению экспертов, это приведет к тенизации рынка алкоголя и табака.

Минфин планирует повысить на 10-20% акцизы на нефтепродукты, спирт и алкоголь, доходы от выручки будут направляться в местные бюджеты. Впрочем данные планы Верховная Рада должна утвердить отдельно от госбюджета.

Акцизы и местные сборы должны стать основой наполнения местных бюджетов в следующем году. К слову, центральная власть хочет в 2018 году возложить основное бремя региональных расходов именно на местные бюджеты, однако ресурсов для этого достаточно не выделила. Акцизы вряд ли смогут покрыть их расходы.

Большую часть доходов Киев оставил под своим контролем.

Залезем в новые долги

Четверть всего годового дохода государства (877 млрд. грн) в следующем году обеспечат государственные заимствования (более 200 млрд грн). При этом, внешние займы вырастут на 25%, а внутренние на 19%.

Этот фактор ярко свидетельствует о том, насколько Украина стала зависима от долговых поступлений, ведь без займов страна уже не может обеспечивать государственных расходов.

Читайте также: МВФ попросит от Украины новых жертв

Вероятно, в 2018 году основным кредитором государства будут МВФ, ЕБРР и другие международные финансовые организации, которые будут требовать от Киева более жестких реформ в обмен на кредиты, которые уйдут в никуда, то есть на проедание.

Правительство напоминает транжиру, который берет кредит на еду и развлечения, не думая о том, как будет их отдавать.