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    В Бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл

    (обновлено: )19610
    Исходя из прогноза Кабмина по доллару, общий размер прямого госдолга к началу 2019 года составит 1,999 трлн грн, или 61,5% ВВП, гарантированный госдолг - 747,55 млн грн.
    Доллары. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров в проекте Госбюджета-2018 прогнозирует курс гривны на конец следующего года на уровне 30,1 грн/долл, говорится в тексте проекта госбюджета-2018, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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    "Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/долл.", — говорится в документе.

    Как отмечается, исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2019 года составит 1,999 трлн грн, или 61,5% ВВП, гарантированный госдолг — 747,55 млн грн, а суммарный госдолг — 84,6% ВВП.

    Ранее сообщалось, что проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7% и курс в 29,3 гривны за доллар.

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