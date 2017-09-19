Бюджет-2018: затяните пояса, пока чиновники готовят кошельки

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Кабинет министров в понедельник, 18 сентября подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год. Документ уже зарегистрирован в парламент.

Бюджет под диктовку МВФ

Бюджет на следующий год готовился под пристальным надзором Международного валютного фонда, представители которого специально посетили Киев 12 сентября, чтобы убедиться в том, что документ соответствует жестким требованиям Фонда, который недоволен тем, что Украина не приняла земельную, пенсионную реформы, не сократила дефицит бюджета до минимума, что правительство пытается бесконтрольно печатать деньги и не создает антикоррупционный суд.

Вместе с тем, МВФ никак не заботит уровень жизни населения. В ходе визита в Киев делегация МВФ заявила, что рост тарифов на ЖКХ отстает от роста зарплат (!), поэтому нужно либо зарплаты снизить, либо коммуналку повысить.

"Украина провела огромную работу по стабилизации: восстановление контроля над бюджетом, преодоление дефицитов газовой системы, восстановление конкурентоспособности, решение проблем банковской системы. Это все очень важные достижения, которые поставили Украину на путь устойчивого роста.

Однако есть риски возврата назад. Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация будет сохраняться, это негативно скажется на рентабельности и конкурентоспособности, и, в конце концов, угрожать вернуть Украину туда, где она была три года назад", — заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон в интервью "Экономической правде".

"МВФ и правительство — играют в одну игру, в которой держатся за руки и делают взаимовыгодный бизнес. С одной стороны, правительство яценюков-гройсманов и других антиукраинцев — показывает чиновникам МВФ таблички, в которых утверждается, что население получает достаточно, чтобы платить по существующим космическим тарифам.

С другой стороны, МВФ принимает эту ложь, и продолжает требовать от правительства повышения тарифов на газ, электроэнергию и тепло.

С одной простой целью: — повышение тарифов повышает доходы сведенного государственного бюджета на фоне находящейся в ж**е экономики.

С этого роста доходов — правительство и отдает долги МВФ, которых революционеры понабирали выше крыши", — считает финансовый обозреватель Александр Дубинский.

Между капель

Правительство пытается лавировать между требованиями МВФ, запросами олигархов и попытками удержаться на плаву в условиях стремительно падающего рейтинга.

Чтобы подсластить горькую пилюлю сокращения государственных расходов, народу бросили кость в виде очередного повышения минимальной заработной платы — с 3200 до 3723 грн. Поднятие зарплаты никак не подкреплено экономическим ростом, поэтому эти дополнительные 500 грн "съест" инфляция.

По мнению экспертов, одним из основных факторов, почему в это году так фантастически выросли цены на социальные виды продуктов (хлеб, курятина, молоко, яйца) было повышение "минималки". Бедные слои населения, получив прибавку в доходам, тут же пошли в магазины покупать продукты.

Повышая в очередной раз минимальную зарплату, правительство, при этом, заложило в проект бюджета "смешные" 7% роста, притом, что в предыдущие годы инфляция имела двузначные числа. Также Кабмин Владимира Гройсмана заложил в документ умеренный экономический рост в виде 3% ВВП, и небольшой дефицит в виде 2,4% ВВП. Ожидается, что доходы сводного бюджета в 2018 вырастут на 15% и составят 1,119 трлн гривен.

Владимир Гройсман считает, что бюджет в следующем году удастся наполнить за счет роста национальной экономики. К слову, доходы в проекте госбюджета впервые за историю страны превысили 1 трлн. грн. Однако, учитывая тот факт, что курс доллара заложен на уровне 30 грн, то доходы госбюджета в долларовом эквиваленте (33,5 млрд. долл) уже не вызывают такого пиетета.

"Дело в том, что рост социальных платежей, любых, особенно зарплаты, он должен быть сопоставим с ростом экономики. Если экономика растет, как мы сейчас имеем, примерно на 2%, 2,5%, то зарплату можно поднимать на 5%, максимум на 10%, а не на в два раза, как это было сделано с начала года, и сейчас снова попытки с 3200 гривен до 3723 гривен — это еще 15%, у нас нет таких темпов роста экономики, чтобы так увеличивать социальные платежи, потом это все возвращается бумерангом обратно через гораздо более высокие цены, и тогда за 3723 гривен может быть ситуация, что мы сможем купить меньше, чем сейчас за 3200", — заявил в интервью радиостанции «Голос Столицы» председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Социалку урежут, налоги поднимут

Проект бюджета-2018 можно назвать бюджетом экономии на социальных расходах. Так, расходы на социальных услуги увеличатся всего на 5 миллиардов гривен — с 117 до 122 миллиардов гривен. Расходы на Пенсионный фонд вовсе снизятся на 15 млрд. грн — до 141 млрд грн. Видимо, Кабмин надеется, что в следующем году пенсионная реформа уже заработает, что позволит сэкономить на количестве пенсионеров.

Что касается самой "социалки", то большую ее часть составят расходы на жилищные субсидии, которые останутся почти на таком же уровне, что и в бюджете этого года — более 50 млрд. грн. В этом году денег на субсидий не хватило, и в бюджете пришлось делать поправку, чтобы добавить на эти цели еще почти 15 млрд. грн.

По прогнозам экспертов, сумма государственных расходов на субсидии до конца года может вырасти до 100 млрд. грн. Заложив на 2018 год половину реальной суммы на субсидии, правительство, вероятно, намерено сократить на 25-40% количество претендентов на субсидии.

Планируется существенно повысить расходы на образование — на сумму 217 млрд. грн, тогда как в этом году они составят 180,4 млрд. грн. А вот на программы науки планируют выделить мизер — всего 7 млрд. грн. Расходы на медицину повысятся незначительно — с 97,8 млрд. грн до 112,5 млрд. грн, что равносильно урезанию медицинских программ в условиях стремительной инфляции.

Основным источником наполнения бюджета будет НДС (до 40% доходов), акцизный сбор на алкоголь, сигареты, спирт, нефтепродукты. В результате повышения налогов алкогольная и табачная продукция в следующем году может вырасти на 40-50% (пачка сигарет может стоить 90 грн), а теневой рынок этой продукции повысится до 80%.

Почти четверть доходов бюджета составят займы — (112 млрд. грн. внутренние, 81 — внешние), при этом, на обслуживание госдолга нужно будет выплатить 118 млрд гривен.

Оборонка — в приоритете, аграриям и шахтерам денег нет

Скромные расходы на «социалку» компенсировали немалыми затратами на ВСУ. Расходы на оборону в 2018 году возрастут на 35 миллиардов гривен — до 160 млрд. грн. Затраты Украины на оборону составят 5% от ВВП.

Увидят ли военные в следующем году новые зарплаты и новую технику большой вопрос, учитывая высокий уровень секретности военных расходов. Обыватель толком не знает, куда идут военные деньги и сколько стоит техника, которую производят предприятия «Укроборонпрома». Все это позволяет чиновникам наживаться на военных программах, при этом, ВСУ продолжают пользоваться советской техникой.

"Хотелось бы обратить внимание по обеспечению оружием, развитие вооружения, боевой техники. Выделяется где-то 16% от той суммы. Из этой суммы где-то 93% выделяется на модернизацию, восстановление старой техники, а только 3% — на разработку новых вооружений, техники. А тут должно быть чуть-чуть переделано, потому что мы то вооружение, которое осталось нам в наследство от СССР в 1980-х годах, мы его просто берем и реформируем. То есть, мы не переводим армию в армию четвертого поколения, мы оставляем армию в третьем поколении, но навешиваем какие-то новые штуки, а надо переводить армию третьего поколения в армию четвертого поколения. Вот эту структуру надо чуть-чуть менять", — заявил в эфире радиостанции Голос столицы военный эксперт Олег Стариков.

Среди аутсайдеров бюджетной поддержки — АПК и государственные шахты. Как известно, правительство в этом году полностью отказалось от налоговых льгот аграриям, заменив их на прямые дотации. Однако оказалось, что почти половину этих денег получил бывший первый замглавы администрации Порошенко, аграрный олигарх Юрий Косюк, владелец компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша ряба"). В этом году на развитие АПК правительство собирается выделить 7,3 млрд гривен, тогда как в прошлом году было 7,55. Из этой суммы 2 миллиарда пойдет на прямые дотации аграриям, миллиард — на развитие небольших фермерских хозяйств. Пять миллиардов потратят на компенсацию 20% расходов при покупке украинской агротехники. Такой куцый объем госпомощи никак не помогает аграриям, а главное, никак не стимулирует развиваться и становиться более эффективными.

Не повезло также государственным шахтам, которых планирует полностью лишить бюджетной поддержки. Из-за этого в 2018 году госшахты, вероятно, сократят добычу угля, поскольку себестоимость добычи у них выше, чем цена закупки угля. На место украинского угля придет уголь американский.

"С одной стороны, государство в лице "Центрэнерго" закупает уголь из США, с другой стороны, закрывает отечественную угледобычу, подсаживая страну на импорт угля, в том числе, марки Г. Украинская добыча уже упала до 6 млн тонн, а затем может вовсе исчезнуть, а мы будем импортировать уголь за валюту. Это влияет на курс, это влияет на инфляцию, это давление на экономику, которое вполне можно было бы избежать и получить позитивный макроэффект в случае развития собственной угледобычи", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Борьба за бюджетный пирог

Чиновники понимают, что денег в бюджете на всех хватит, поэтому в проекте бюджета-2018 постарались переложить максимум расходов на местные власти. В результате, в 2018 году почти все бюджетные программы — от содержания больниц и школ до закупки общественного транспорта — должны самостоятельно финансировать регионы. Переданные на места налоги — акцизы и сборы — не покрывают этих расходов, поэтому часть населенных пунктов и городов идут в суд и выигрывают дела у центральной власти.

В стране создалась бюджетная неразбериха, когда центральный бюджет не знает, какую программу финансировать, а какую передать в местный бюджет, и наоборот. Подобная бюджетная анархия уже привела к тому, что на едином казначейском счету накопились огромная сумма — около 70 млрд. грн, тогда как годовые бюджеты некоторых областей профинансированы только на 10-15%. По данным экспертов, сумма денег, которые регионы не получат в следующем году, составит 30 млрд. грн.

В такой мутной воде чиновникам, безусловно намного легче ловить рыбку, перераспределяя бюджетные деньги на свои личные цели.

При подготовке проекта бюджета на следующий год государственные мужи без тени сомнений резали государственные и пенсионные программы, повышали налоги, но при этом, расходы на содержание себя любимых только повышали.

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Так, Кабмин предложил Верховной Раде увеличить финансирование Государственного управления делами для обеспечения материально-технической, организационной деятельности — на 17,7% — до почти миллиарда гривен (965 млн. грн). Деньги пойдут на содержания президентских больниц, санаториев и другие "важные" цели, включая изготовление государственных наград на сумму 47 млрд. грн. В общем, затягивание "поясов" коснется народа, тогда как вся чиновничья армия будет и далее воровать из бюджета, выделяя из казны все больше денег на свое праздное существование.