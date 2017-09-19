Минфин назвал сумму, которую направят в бюджет от размещения еврооблигаций

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Минфин направит средства от размещения облигаций внешнего государственного займа Украины на 3 млрд долларов за вычетом расходов на выкуп еврооблигаций 2015 года, что составляет 1,318 млрд долларов, на финансирование общего фонда госбюджета.

По утвержденным Кабмином условиям размещения еврооблигаций Украины на 3 млрд долларов, в рамках выпуска будут эмитированы бумаги на 1,682 млрд долларов для обмена и/или выкупа облигаций внешних госзаймов Украины 2015 года и выплаты начисленных процентов по этим бумагам.

"Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета", — сообщается на сайте Министерства финансов.

Комментируя сделку, министр финансов Александр Данилюк назвал ее важным событием в макроэкономической и финансовой истории Украины. "Это результат напряженной работы и преданности украинского народа и объединенных усилий президента Украины, правительства и парламента, которые кардинально изменили нашу страну в течение последних трех лет", — сказал он.

По информации Минфина, главными организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, ранее Украина успешно разместила еврооблигации на $3 млрд.



