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    Экономика

    В Минфине прокомментировали заложенный в бюджет курс 30 грн за доллар

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    100 долларовая купюра
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Государственный бюджет Украины не устанавливает курс гривни к доллару, и при подготовке проекта госбюджета Министерство финансов руководствовалось утвержденным правительством прогнозом. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

    "Бюджет не устанавливает курс. Мы пользуемся тем прогнозом, который утвержден Кабмином", – сказала Маркарова.

    Она напомнила, что консервативный прогноз Кабмина предполагает среднегодовой курс на уровне 29,3 грн/долл. и 30,1 грн/долл. – на конец года, однако это не означает, что курс будет таким.

    "Курс является только одним из факторов расчета", – добавила Маркарова.

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