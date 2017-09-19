В Минфине прокомментировали заложенный в бюджет курс 30 грн за доллар

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Государственный бюджет Украины не устанавливает курс гривни к доллару, и при подготовке проекта госбюджета Министерство финансов руководствовалось утвержденным правительством прогнозом. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

"Бюджет не устанавливает курс. Мы пользуемся тем прогнозом, который утвержден Кабмином", – сказала Маркарова.

Она напомнила, что консервативный прогноз Кабмина предполагает среднегодовой курс на уровне 29,3 грн/долл. и 30,1 грн/долл. – на конец года, однако это не означает, что курс будет таким.

"Курс является только одним из факторов расчета", – добавила Маркарова.