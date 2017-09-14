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    Сотрудничество с МВФ свелось к выпрашиванию очередного кредита - эксперт

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (463)

    (обновлено: )13040
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что МВФ удивляется тому, что Украина предлагает как результат проведенных реформ.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в среду, 13 сентября, провел встречу с первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном. Президент подчеркнул чрезвычайно важную роль Международного валютного фонда во внедрении реформ в Украине.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    МВФ попросит от Украины новых жертв

    Также стороны обсудили перспективы выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы Механизма расширенного финансирования.

    Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста и отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.

    Сотрудничество с МВФ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

    "В этом году мы должны выплатить МВФ два с копейками миллиарда долларов. Для нас это цифры неподъемные. Мы заигрались и теперь получается, что у нас все сотрудничество с МВФ свелось к выпрашиванию очередного кредита под очередные обещания очередных реформ, которые мы не делаем, или делаем так, что МВФ остается разочарованным, или удивленным тем, что мы предлагаем как результат проведения наших реформ", — отметил эксперт.

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