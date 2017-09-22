Горячая осень: все только начинается. Эксперты подвели итоги недели

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что президент Петр Порошенко еще недавно категорически отвергал возможность введения на Донбасс миротворческого контингента, в последнее время эта тема стала главной в его заявлениях.

Хватит ли денег?

Тем не менее, как считает политолог Алексей Якубин, говоря о миротворцах, Порошенко совсем не оригинален.

"Мы наблюдаем легализацию тех договоренностей, о которых ранее говорили в Минске Сурков и Волкер, — говорит эксперт - Потихоньку всплывают детали переговоров, которые были скрыты от общественности. Надо понимать, что в устах Петра Порошенко тема миротворцев появилась не просто так. Следующий раунд переговоров о миротворцах состоится в октябре, когда будет новая встреча Волкера и Суркова. Мы наблюдаем трансформацию Нормандского формата в Нормандский формат плюс, с формальным участием США".

Впрочем, какими бы громкими не были заявления Порошенко, вопрос введения миротворцев будет решаться без его участия и зависит, кроме всего прочего, от финансовой составляющей.

"Надо понимать, что США настроены на сокращение затрат на ООН. Миротворческая миссия — достаточно дорогостоящая вещь, такая миссия может стоить свыше миллиарда долларов в год. Сегодня для Дональда Трампа ключевые вопросы — это не Украина и РФ, а Северная Корея и другие азиатские станы", — отмечает Якубин.

Сначала миротворцы — потом Минск

О том, что в теме введения миротворческого контингента все не так просто, как это преподносит украинский президент, говорит и директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Очевидно, что тема миротворцев стала лично для Порошенко предметом некоторого давления со стороны наших партнеров, — отметила Дьяченко. — Похоже, что президент поставлен перед выбором — либо выполнять Минск-2, либо получить ещё одну неконтролируемую им силу в виде миротворцев. Ведь даже если формат миссии будет установлен, рано или поздно станет вопрос выполнения Минских соглашений. После того как миротворцы установят порядок, необходимо будет провести выборы, что крайне невыгодно власти, которая выбрала стратегию тянуть время до 2019 года".

Напоминает о безотлагательности выполнения Минска сразу после введения миротворцев и политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Сейчас власть активно пиарит тему введения миротворцев, но мало кто говорит о том, что после этого нужно сразу начать выполнения Минских соглашений. Так или иначе, Рада должна будет принять четыре закона для реализации политической части договорённостей. Это закон об амнистии, о проведении местных выборов, об особом статусе Донбассе и о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации полномочий от Киева к регионам. Очень интересно, с какой формулой вернется в Украину Порошенко. Так или иначе политическая осень будет горячей", — сообщил эксперт.

Взрывная реакция

Повысить градус этой осенью, по мнению экспертов, может и скандальный закон об образовании, на принятие которого уже отреагировали в целом ряде стран Евросоюза.

"По реакции наших западных партнеров мы видим, что закон об образовании превращает Украину в страну, которая сама себя изолирует, — говорит Якубин. — Политики рассчитывали получить пиар-баллы от этого закона, но просчитались, в очередной раз продемонстрировав отсутсвие европейского мышления. Демарши Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции показали, что закон вызвал взрывную реакцию, цепь домино в Европе. Если президент в итоге подпишет закон, то последствия для Украины будет сложно спрогнозировать".

О том, что противоречивая законодательная инициатива может стать миной замедленного действия, говорит и Андрей Золотарев.

"Политики говорят о необходимости защиты украинского языка. Но ведь такой вид защиты приведет к обратному для страны результату. Боюсь, что мы только стоим на первых этапах пожинания последствий от этого закона. Этот документ констатирует формирование архаично-хуторской украино-центричной страны, в которой места для русских не будет. Примеры Грузии и Молдовы показывают, что последствия будут плачевными", — подчеркнул политолог.

Гешефт по-одесски

Жаркую политическую погоду эксперты прогнозируют и южным регионам Украины, в частности, Одессе, к которой на этой неделе было приковано все внимание. Напомним, после пожара в детском лагере "Виктория" радикалы попытались штурмом взять здание городского совета.

Хотя в искренность возмущения протестующих политические эксперты не верят.

"Из Одессы искусственным путем делают зону нестабильности и конфликтов, где подогреваются ранее не наблюдавшиеся радикальные настроения. Тревожной новостью стало то, что МВД отправило в область несколько дополнительных подразделений Нацгвардии. Очевидно, что власть взялась за те регионы, в которых ей ничего не светило", — говорит Дьяченко.

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Полностью согласен с ней Андрей Золотарев.

"В эти же дни в Херсоне сгорела семья с детьми, но никто Херсонскую мэрию не штурмует. Очевидно, не стоит такая задача. Трагедию в детском лагере "Виктория" используют для того, чтобы устранить мэра Геннадия Труханова. Заказчики этой акции, запустившие майдан-арбайтеров под стены мэрии, находятся в Киеве. Цена детской жизни стоит куда выше коррупционного гешефта", — резюмировал политолог.