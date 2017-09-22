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    Не обижайте американский бизнес! Соцсети о встрече Порошенко с Трампом

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (170)

    (обновлено: )61771
    В Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась долгожданная встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. О чем говорили главы государств и как отреагировали на этот диалог украинцы в соцсетях?
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    И все же они встретились… В четверг, 21 сентября, в США состоялось уже второе по счету рандеву президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа. В отличии от первого, весьма непродолжительного разговора, новый диалог продлился примерно час. За это время главы государств успели обсудить сотрудничество двух стран и размещение миротворцев ООН на востоке Украины.

    А еще Трамп попросил Порошенко "хорошенько позаботиться" об американском бизнесе в Украине.

    Эти и много других нюансов недолгого президентского диалога нынче горячая тема в соцсетях: "Трамп еще Петру Порошенко заметил, чтобы он в Украине не обижал американских бизнесменов. Америка готова деньгами, вооруженными силами, прямыми указаниями защищать свой бизнес в любой точке земного шара";

    "…Всем понятно, что вопрос миротворцев — это инициатива Трампа-Путина, которую Вашингтон просто разрешил озвучить Порошенко". "Не стоит желать украинскому президенту неудач на международной арене, поскольку от неудач проигрывает не личность, как бы кто ее не воспринимал, а Украина", — пишут украинцы и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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