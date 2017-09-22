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    Волошин: Порошенко попросили не сквернословить при Трампе

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (171)

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    Политолог-международник Олег Волошин, комментируя встречу президентов Украины и США, отметил, что Порошенко только дома не может ни в одном из спичей обойтись без упоминания России.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В четверг, 21 сентября, в Нью-Йорке в США прошла ожидаемая встреча президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа.

    Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН
    Сайт президента Украины
    Что Порошенко хочет от ООН, и только?

    Трамп во время встречи украинским коллегой заявил, что ситуация в Украине улучшается.

    "Не сказал бы, что это (Украина) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе", - сказал Трамп, не пояснив, в чем именно улучшаются дела.

    Также Трамп призвал Порошенко хорошо обращаться с американскими инвесторами в Украине.

    "Об этом почти не говорят, но компании сейчас очень активно идут в Украину, они видят там большой потенциал, так что позаботьтесь о них хорошенько", — отметил Трамп.

    В свою очередь Порошенко заявил о росте товарооборота между США и Украиной в последнее время.

    "Это символ того, что мы приветствуем американские компании и создаем сотни тысяч рабочих мест в Украине и в США", - заявил Порошенко.

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    В Белом доме также сообщили, что лидеры двух стран обсудили на личной встрече пути достижения мира на востоке Украины.

    "Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", - говорится в сообщении администрации президента США.

    Порошенко в свою очередь отметил, что на встрече с главой Белого дома обсудил также расширение сотрудничества в сфере безопасности.

    Политолог-международник Олег Волошин, комментируя переговоры Порошенко и Трампа, отметил, что президент Украины блестяще отработал свою роль в рамках пиар-стратегии команды американского главы по спасению находящегося в кризисе президентства.

    "Тут и о созданных от выросшей взаимной торговли сотнях тысяч рабочих мест (где только они?!) и обещание защищать американских инвесторов, и, конечно, восхищение "сильным лидерством" лично Трампа в борьбе с последствиями ураганов", - написал Волошин на своей странице в Facebook.

    По мнению эксперта, Трамп "этот пас прекрасно поймал и подробно рассказал о геройствах" спасателей Техаса и Флориды во время масштабных ураганов.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Зачем в такой приятной беседе вообще вспоминать о России и прочих неприятных вещах. Это ж только дома президент ни одну речь без упоминания агрессора сказать не может, а в США всегда, видимо, просят не сквернословить при Дональде", — подытожил Волошин.

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