Волошин: Порошенко попросили не сквернословить при Трампе

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В четверг, 21 сентября, в Нью-Йорке в США прошла ожидаемая встреча президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа.

Трамп во время встречи украинским коллегой заявил, что ситуация в Украине улучшается.

"Не сказал бы, что это (Украина) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе", - сказал Трамп, не пояснив, в чем именно улучшаются дела.

Также Трамп призвал Порошенко хорошо обращаться с американскими инвесторами в Украине.

"Об этом почти не говорят, но компании сейчас очень активно идут в Украину, они видят там большой потенциал, так что позаботьтесь о них хорошенько", — отметил Трамп.

В свою очередь Порошенко заявил о росте товарооборота между США и Украиной в последнее время.

"Это символ того, что мы приветствуем американские компании и создаем сотни тысяч рабочих мест в Украине и в США", - заявил Порошенко.

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В Белом доме также сообщили, что лидеры двух стран обсудили на личной встрече пути достижения мира на востоке Украины.

"Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", - говорится в сообщении администрации президента США.

Порошенко в свою очередь отметил, что на встрече с главой Белого дома обсудил также расширение сотрудничества в сфере безопасности.

Политолог-международник Олег Волошин, комментируя переговоры Порошенко и Трампа, отметил, что президент Украины блестяще отработал свою роль в рамках пиар-стратегии команды американского главы по спасению находящегося в кризисе президентства.

"Тут и о созданных от выросшей взаимной торговли сотнях тысяч рабочих мест (где только они?!) и обещание защищать американских инвесторов, и, конечно, восхищение "сильным лидерством" лично Трампа в борьбе с последствиями ураганов", - написал Волошин на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, Трамп "этот пас прекрасно поймал и подробно рассказал о геройствах" спасателей Техаса и Флориды во время масштабных ураганов.

Скриншот с сайта Facebook

"Зачем в такой приятной беседе вообще вспоминать о России и прочих неприятных вещах. Это ж только дома президент ни одну речь без упоминания агрессора сказать не может, а в США всегда, видимо, просят не сквернословить при Дональде", — подытожил Волошин.