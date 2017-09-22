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    Встреча Порошенко с Трампом

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    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (161)

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    По итогам двухсторонней встречи с главой Белого дома Петр Порошенко заявил, что США полностью поддержали предложения Украины о размещении на востоке Украины миротворцев с мандатом ООН.
    Facebook Петра Порошенко

    Американская сторона поддержала предложение Киева по размещению миротворцев ООН в Донбассе, заявил по итогам двухсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Петр Порошенко.

    Переговоры Порошенко и Трампа
    Сайт президента Украины
    Порошенко и Трамп: как проходили переговоры двух президентов

    "Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом ООН. Я подчеркиваю – украинские предложения, которые предусматривают мандат миротворцев на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы", — сказал Порошенко на брифинге в США после встречи с Трампом.

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    Порошенко заявил, что на встрече с главой Белого дома обсудил также расширение сотрудничества в сфере безопасности.

    "Что чрезвычайно важно — это видение нового качества сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. Мы обсудили детально все направления расширения этого сотрудничества, начиная с сотрудничества с военной академией в Вест-Пойнте, который мы посетили несколько дней назад, и заканчивая сотрудничеством с минобороны США и другими институциями", — заявил он, добавив, что встреча с президентом США, которая длилась около часа, была чрезвычайно продуктивной.

    Как сообщалось, во время встречи Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине. 

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