Встреча Порошенко с Трампом

Американская сторона поддержала предложение Киева по размещению миротворцев ООН в Донбассе, заявил по итогам двухсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Петр Порошенко.

"Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом ООН. Я подчеркиваю – украинские предложения, которые предусматривают мандат миротворцев на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы", — сказал Порошенко на брифинге в США после встречи с Трампом.

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Порошенко заявил, что на встрече с главой Белого дома обсудил также расширение сотрудничества в сфере безопасности.

"Что чрезвычайно важно — это видение нового качества сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. Мы обсудили детально все направления расширения этого сотрудничества, начиная с сотрудничества с военной академией в Вест-Пойнте, который мы посетили несколько дней назад, и заканчивая сотрудничеством с минобороны США и другими институциями", — заявил он, добавив, что встреча с президентом США, которая длилась около часа, была чрезвычайно продуктивной.

Как сообщалось, во время встречи Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине.