Порошенко ушел от ответа на вопрос по поводу военной помощи от США

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко не ответил на вопрос, обсуждал ли он с президентом США Дональдом Трампом военную помощь на встрече, которая прошла в Нью-Йорке в четверг, 21 сентября.

"У нас блестящее сотрудничество в сфере безопасности и обороны с США. И мы очень этим удовлетворены", — ответил Порошенко на соответствующий вопрос журналистов из пула Трампа после встречи глав двух государств.

Трамп, в свою очередь, также не упомянул о поставках оружия, которых ранее добивался от США Киев.

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Как сообщалось, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

Отметим, в России ранее также заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".