Политолог: Порошенко полетел в США договориться о втором сроке

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября выступил на саммите Совета безопасности ООН, на заседании Генеральной ассамблеи, а также дал краткий брифинг. В рамках своего выступления он сделал ряд заявлений.

В частности, президент попросил ООН как можно быстрее развернуть миротворческую миссию на Донбассе. По мнению главы государства, с ее помощью на востоке страны возможно установить мир.

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина была партнером ООН в проведении миротворческих операций в течение многих лет, а сейчас сама нуждается в миротворцах ООН на Донбассе.

Помимо этого, президент подчеркнул, что Украина всегда выступала за необходимость реформирования ООН, чтобы организация могла эффективнее отвечать на актуальные вызовы. Также он отметил, что Украина поддерживает США в вопросе всеохватывающей реформы Совета безопасности ООН, которая "давно назрела".

Заявления президента в ООН в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Вячеслав Потапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому ми не почули жодної конкретики щодо миротворців під час вчорашніх виступів президента?

– Виступ президента був красивий, він презентував бачення українського керівництва на цю проблему. Але це просто бачення. Для того, щоб організувати миротворців, треба зробити технічну комісію, яка півроку буде вивчати ситуацію, треба змінити юридичний статус АТО на якісь інший, який пов'язаний з бойовими діями, з воєнними, треба знайти кошти, треба знайти охочих ввести туди свої війська, треба погодити з всіма членами Радбезу ООН, включно з Росію, отримати згоду. Або отримати більшість на Генасамблеї. Тобто за великим рахунком, це такий початок переговорного процесу в новому форматі.

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Тобто, на мою думку, це говорить, скоріше, про те, що визнано, що мінські ці всі перемовини зайшли в глухий кут, вони не можуть нічого нового дати, і шукаються нові формати, і починаються нові переговори в нових місцях з новими учасниками.

Це і спецпредставник Волкер, якого не було, але який бере активну участь, це і ініціатива по миротворцях, яка із українського, з російського боку… Тобто це відкриття нового простору для переговорів, які будуть тривати ще досить довго, бо поки що тільки дійшли згоди, що їх треба ввести взагалі. Бо три роки вважалося, що про все вже домовилися.

Можливо, ми почуємо про нові домовленості або хоча б про їхні контури після зустрічі з Дональдом Трампом? Враховуючи, що вже вдалося поспілкуватися президенту з віце-президентом США Майком Пенсом.

– Якщо ми проаналізуємо активність президента США Трампа, він робить дуже багато гучних заяв і про КНДР, і про Сирію, і про все інше, але за фактом США не поспішають робити якісь рішучі кроки. Тим більше, в плані якогось військового тиску.

Якщо США не можуть силовим шляхом вирішити проблему і натиснути на КНДР, яка нібито зробила одну-дві ядерні бомби і пару ракет, які через раз літають, то очікувати, що вони натиснуть на Росію, яка має досить серйозний ядерний потенціал, досить було б наївно.

Тому там, скоріше, будуть вирішуватися якісь питання технічної підтримки, допомоги, кредитів, взагалі підтримки уряду і правлячої коаліції, будуть запити до української влади щодо цих всіх антикорупційних судів, системи виборів — те, що від нас вимагають наші західні партнери. Скоріше, про це піде мова.

Очікувати, що буде якась дорожня карта, тим більше, по миротворцях, тим більше, за процедурою ООН, це навіть просто не в компетенції США. Тому там будуть вирішуватися трохи інші питання. А те, що цей був виступ, це чудово, тому що ми заявили, що нам не подобаються мінські угоди, ми їх виконувати не будемо, давайте домовлятися про щось інше. От про це і йде мова, за великим рахунком.

Ми маємо певну підтримку міжнародного співтовариства щодо своєї позиції.

Чи вдасться українській владі отримати гарантії з боку США?

– Оце і є головна інтрига візиту. Тому що ми ж розуміємо, що оцей візит Саакашвілі до нас з трьома вимогами, які весь час озвучують посли західних країн, це вже такий певний сигнал для нашого керівництва, що теж не всім задоволені, є вимоги, які не виконуються.

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Тому побачимо до чого вони домовляться, і чи буде підтримка, чи не буде. Я так розумію, що буде йтися фактично про підтримку на другий термін Порошенка чи не підтримку і підбору якогось альтернативного кандидата. Я думаю, що це основна ця мета цього візиту і основні результати, які ми зможемо отримати.

А моменти, пов'язані з Донбасом, війною — це другорядне?

— Звичайно, це болюча проблема. Просто з Донбасом ноу-хау те, що фактично ми заявили, що мінські угоди нас не влаштовують, ми виконувати це не будемо, ми хочемо це робити по-іншому.

І оскільки була заява Путіна, що він в принципі не проти поговорити про якісь збройні міжнародні контингенти ОБСЄ, чи ООН, чи ще когось, то відкрився новий простір переговорів після Мінську. Тобто це вихід з глухого кута Мінську.

Ви ж бачите, що там в переговорах залишилися тільки політики-пенсіонери, яким за 70 і які працювали на початку 90-х. Люди, які хочуть брати участь в українській політиці, вони вийшли з мінського процесу. Тому що вони хочуть мати якесь майбутнє, а там його немає.

Тому дуже чудово, що ми почали шукати нові формати, і з нами хтось взагалі про це говорить в Нью-Йорку на такій поважній площадці, як ООН. Можливо, будуть знайдені якісь нові варіанти виходу з цього глухого кута на Донбасі, це ж не може безкінечно тривати.

К слову, политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на сегодняшний день даже у глобальных игроков нет понимания того, каким должен быть миротворческий контингент на Донбассе.

А эксперт-международник Владимир Кушниренко считает, что в вопросе реформирования ООН Дональд Трамп проводит свою линию, в которую в некоторой степени вплетается и вопрос Украины.