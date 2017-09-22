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    Белый дом сообщил детали встречи Порошенко и Трампа

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (164)

    (обновлено: )9703
    В администрации американского президента заявили, что Дональнд Трамп подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президенты США Дональд Трамп и Украины Петр Порошенко обсудили на личной встрече пути достижения мира на востоке Украины, сообщил по итогам беседы в Нью-Йорке Белый дом.

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом. Видео
    Facebook Петра Порошенко
    Встреча Порошенко с Трампом

    "Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", — говорится в сообщении.

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    Также Трамп заявил, что приветствует экономические реформы в Украине, которые "вносят вклад в экономический рост страны и ее оборонные возможности", говорится в сообщении.

    "Он призвал президента Порошенко продолжать работать над тем, чтобы избавиться от коррупции и улучшить бизнес-климат в стране", — добавили в Белом доме.

    Как сообщалось, во время встречи Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине. 

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