Белый дом сообщил детали встречи Порошенко и Трампа

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президенты США Дональд Трамп и Украины Петр Порошенко обсудили на личной встрече пути достижения мира на востоке Украины, сообщил по итогам беседы в Нью-Йорке Белый дом.

"Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Читайте также: Бег по кругу. Главное из выступления Порошенко в ООН

Также Трамп заявил, что приветствует экономические реформы в Украине, которые "вносят вклад в экономический рост страны и ее оборонные возможности", говорится в сообщении.

"Он призвал президента Порошенко продолжать работать над тем, чтобы избавиться от коррупции и улучшить бизнес-климат в стране", — добавили в Белом доме.

Как сообщалось, во время встречи Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине.