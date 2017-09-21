наверх
21.09.201711:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Бег по кругу. Главное из выступления Порошенко в ООН

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (144)

    (обновлено: )43804
    В среду президент Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. Это был его третий спич за президентскую каденцию, но ничего нового Порошенко так и не сказал. Как всегда, главной угрозой назвал РФ, а по миротворцам на уступки не пошел.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    @stsegolko

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В среду вечером президент Петр Порошенко в третий раз выступил на Генассамблее ООН. Ожидания от визита президента были велики. Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон готовят альтернативный РФ документ по миротворцам, который представят в кулуарах Генассамблеи ООН. 

    Читайте также: Дружба закончилась? История визитов Порошенко в США

    Однако, как и в прошлые разы, ничего нового Порошенко так и не сказал. Фактически он повторил все то же самое, что регулярно говорил на всех площадках. Видимо, накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом не захотел делать какие-то скандальные заявления.

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Онлайн - трансляция
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Порошенко выступает на Генассамблее ООН

    Перед выступлением главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Украины и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворчеству.  

    Российская делегация присутствовала на выступлении Порошенко, однако Лаврова в это время в зале не было.

    Во время своего выступления Лавров заявил, что Россия поддерживает дискуссию по реформированию миротворческих миссий ООН с учетом современных реалий. 

    О миротворцах, Крыме, Голодоморе

    В основной части выступления Порошенко коснулся темы введения миротворцев на Донбасс. Пока на какие-либо уступки в вопросе миротворцев президент не пошел, но допустил, что компромисс возможен. 

    Фактически Порошенко повторил еще раз все то же, что говорил в предыдущих выступлениях. 

    По его мнению, миротворцы ООН должны находиться на всей территории конфликта, а в составе миссии не должны находиться представители России. 

    "Убеждены, что полноценная миротворческая операция ООН является единственным эффективным решением для деэскалации, защиты народа Украины и для приближения нас к политическому урегулированию. Миротворцы и их мандат должны покрывать всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую государственную границу. Это обязательное условие", — заявил он. 

    Читайте также: Миротворцы в Донбассе. Почему Украина и РФ зашли в тупик

    "В такой миссии не место для представителей агрессора. Они не могут быть ее частью по определению. Подчеркиваю, что любое злоупотребление миротворческими инструментами ООН… является неприемлемым", — отметил президент.

    При этом уже после заседания, отвечая на вопрос журналистов, "возможен ли компромисс", украинский лидер сказал: "Возможен"

    О России и Донбассе

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Выступление Порошенко на Совбезе ООН в Нью-Йорке

    В очередной раз Порошенкол назвал РФ основной угрозой для Донбасса.  

    При этом украинский президент признал, что улучшения ситуации на Донбассе нет. 

    "Путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников и оружия из Украины… Не может быть успеха в достижении мира в Донбассе без того, чтобы закрыть дверь для российских военнослужащих", — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

    Также Порошенко использовал свой излюбленный метод в качестве доказательной базы и показал "паспорта российских военных, которые находятся в украинских тюрьмах за нелегальную оккупацию украинской земли".

    Также Порошенко раскритиковал российские инициативы по миротворцам.

    "Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. И я хочу заявить, что Украина никогда не примет такое соглашение. Не примет его и международное сообщество, — сказал Порошенко. — Последние гибридные миротворческие предложения являются еще одним примером настоящих амбиций России, которая стремится легализовать своих марионеток и заморозить конфликт навсегда".

    По его словам, основная проблема в том, что Украина и Россия хотят разных вещей. 

    "Сегодня Россия — это единственная страна в мире, которая имеет конфликт, горячий, замороженный или потенциальный почти со всеми своими соседями. Проблема Донбасса в том, что Украина и Россия хотят разных вещей. Украина хочет мира и восстановления суверенитета. Россия хочет контроля над Украиной и делает все, чтобы подрывать все наши усилия, направленные на восстановление нашего суверенитета в рамках границ нашей страны. Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Я хочу сделать заявление — Украина никогда не примет такую договоренность, ее не примет международное сообщество", — подчеркнул Порошенко.

    Примечательно, что это выступление Порошенко состоялось накануне запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом, где будет идти речь о прекращении конфликта на Донбассе.

    О пленных

    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @reformacancha
    Главные мировые темы: землетрясение в Мексике, речь Трампа в ООН

    Что касается вопроса пленных на Донбассе, то, по словам Порошенко, переговоры зашли в тупик. 

    "Вопрос освобождения заложников в рамках Минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников постоянно растет. Людей постоянно захватывают. Единственной их виной является проукраинская позиция", — заявил Порошенко.

    Группа друзей по Крыму

    Еще на прошлой неделе президент озвучил такую мысль, что вернуть  Крым Украине поможет "группа друзей". А на 72-й сессии Генассамблеи ООН он продолжил развивать эту тему и обратился к странам-членам ООН с инициативой создать такую группу.

    "Настало время создать международную группу друзей украинского Крыма для координации наших совместных шагов и действий. Мы рассчитываем на скоординированную и целенаправленную поддержку наших международных партнеров", — заявил президент.

    По задумке президента, международная общественность должна будет контролировать соблюдение прав человека в Крыму. 

    По словам Порошенко, "Россия превратила аннексированный Крым в территорию репрессий, где проукраински настроенных граждан подвергают арестам". 

    Украинцы и крымские татары подвергаются арестам даже из-за публикаций в соцсетях, подчеркнул президент. 

    "Любой, кто осмелится не согласиться с Кремлем, — рискует собственной свободой и даже жизнью. Украинцы и крымские татары подвергаются арестам даже из-за публикаций в соцсетях, или как это было с крымским татарином Балухом в декабре 2016 года, только за то, что он вывесил украинский флаг на собственном доме. Преследование лидеров Меджлиса все еще продолжается", — заявил Порошенко. 

    О Голодоморе 

    Неожиданно коснулся Порошенко и темы Голодомора. Он призвал государства-члены ООН признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида.

    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    REUTERS Kevin Lamarque
    Мир расколот. Последствия речи Трампа в ООН

    "ООН всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. 72-я сессия Генеральной Ассамблеи совпадает с 85-й годовщиной одного из самых смертоносных преступлений ХХ века – Голодомора. Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 миллионов украинцев", – отметил Порошенко.

    Украинский президент также напомнил, что доктор Рафаэль Лемкин, автор Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида, принятой Генассамблеей ООН в 1948 году, назвал уничтожение украинской нации "классическим примером геноцида".

    О КНДР и ракетах

    Также Порошенко в ООН призвал расследовать, кто из стран помогает КНДР с ракетами. 

    "Позвольте мне подтвердить призыв Совета Безопасности ООН провести детальное расследование по разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере", — сказал Порошенко.

    По его словам, Украина строго осуждает ядерные испытания и многочисленные апуски баллистических ракет, осуществленные КНДР.

    Мнение

    Комментируя выступление Порошенко, политаналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что украинский президент целенаправленно работает на свой электорат, а также решил попиариться на трагедии — теме Голодомора. 

    "Порошенко решил продолжить великое дело Ющенко и тоже попиариться на нашей трагедии — Голодоморе. Хотя мы же понимаем, что память о миллионах погибших совершенно неинтересна Порошенко. Речь идет о прагматичном расчете, когда он призывает с трибуны ООН признать Голодомор геноцидом. Во-первых, это очередной троллинг России. Поскольку на России, как наследнице СССР, якобы лежит вина за Голодомор. Во-вторых, Порошенко целенаправленно работает на свой электорат. Показывая, что, мол, он спуску Путину не дает. И грозно заставит весь мир признать преступления Сталина-Путина", — пишет он у себя в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    По словам Корнейчука, "мы видим очередное пустословие Порошенко"

    "Цель которого — максимально отвлечь внимание своих избирателей от готовящегося "перезапуска" Минских соглашений в рамках договоренностей США-России", — резюмирует эксперт. 

    По материалам из открытых источников интернет 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Николай Азаров. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия