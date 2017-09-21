Бег по кругу. Главное из выступления Порошенко в ООН

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду вечером президент Петр Порошенко в третий раз выступил на Генассамблее ООН. Ожидания от визита президента были велики. Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон готовят альтернативный РФ документ по миротворцам, который представят в кулуарах Генассамблеи ООН.

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Однако, как и в прошлые разы, ничего нового Порошенко так и не сказал. Фактически он повторил все то же самое, что регулярно говорил на всех площадках. Видимо, накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом не захотел делать какие-то скандальные заявления.

Перед выступлением главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Украины и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворчеству.

Российская делегация присутствовала на выступлении Порошенко, однако Лаврова в это время в зале не было.

Во время своего выступления Лавров заявил, что Россия поддерживает дискуссию по реформированию миротворческих миссий ООН с учетом современных реалий.

О миротворцах, Крыме, Голодоморе

В основной части выступления Порошенко коснулся темы введения миротворцев на Донбасс. Пока на какие-либо уступки в вопросе миротворцев президент не пошел, но допустил, что компромисс возможен.

Фактически Порошенко повторил еще раз все то же, что говорил в предыдущих выступлениях.

По его мнению, миротворцы ООН должны находиться на всей территории конфликта, а в составе миссии не должны находиться представители России.

"Убеждены, что полноценная миротворческая операция ООН является единственным эффективным решением для деэскалации, защиты народа Украины и для приближения нас к политическому урегулированию. Миротворцы и их мандат должны покрывать всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую государственную границу. Это обязательное условие", — заявил он.

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"В такой миссии не место для представителей агрессора. Они не могут быть ее частью по определению. Подчеркиваю, что любое злоупотребление миротворческими инструментами ООН… является неприемлемым", — отметил президент.

При этом уже после заседания, отвечая на вопрос журналистов, "возможен ли компромисс", украинский лидер сказал: "Возможен".

О России и Донбассе

В очередной раз Порошенкол назвал РФ основной угрозой для Донбасса.

При этом украинский президент признал, что улучшения ситуации на Донбассе нет.

"Путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников и оружия из Украины… Не может быть успеха в достижении мира в Донбассе без того, чтобы закрыть дверь для российских военнослужащих", — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

Также Порошенко использовал свой излюбленный метод в качестве доказательной базы и показал "паспорта российских военных, которые находятся в украинских тюрьмах за нелегальную оккупацию украинской земли".

Также Порошенко раскритиковал российские инициативы по миротворцам.

"Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. И я хочу заявить, что Украина никогда не примет такое соглашение. Не примет его и международное сообщество, — сказал Порошенко. — Последние гибридные миротворческие предложения являются еще одним примером настоящих амбиций России, которая стремится легализовать своих марионеток и заморозить конфликт навсегда".

По его словам, основная проблема в том, что Украина и Россия хотят разных вещей.

"Сегодня Россия — это единственная страна в мире, которая имеет конфликт, горячий, замороженный или потенциальный почти со всеми своими соседями. Проблема Донбасса в том, что Украина и Россия хотят разных вещей. Украина хочет мира и восстановления суверенитета. Россия хочет контроля над Украиной и делает все, чтобы подрывать все наши усилия, направленные на восстановление нашего суверенитета в рамках границ нашей страны. Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Я хочу сделать заявление — Украина никогда не примет такую договоренность, ее не примет международное сообщество", — подчеркнул Порошенко.

Примечательно, что это выступление Порошенко состоялось накануне запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом, где будет идти речь о прекращении конфликта на Донбассе.

О пленных

Что касается вопроса пленных на Донбассе, то, по словам Порошенко, переговоры зашли в тупик.

"Вопрос освобождения заложников в рамках Минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников постоянно растет. Людей постоянно захватывают. Единственной их виной является проукраинская позиция", — заявил Порошенко.

Группа друзей по Крыму

Еще на прошлой неделе президент озвучил такую мысль, что вернуть Крым Украине поможет "группа друзей". А на 72-й сессии Генассамблеи ООН он продолжил развивать эту тему и обратился к странам-членам ООН с инициативой создать такую группу.

"Настало время создать международную группу друзей украинского Крыма для координации наших совместных шагов и действий. Мы рассчитываем на скоординированную и целенаправленную поддержку наших международных партнеров", — заявил президент.

По задумке президента, международная общественность должна будет контролировать соблюдение прав человека в Крыму.

По словам Порошенко, "Россия превратила аннексированный Крым в территорию репрессий, где проукраински настроенных граждан подвергают арестам".

Украинцы и крымские татары подвергаются арестам даже из-за публикаций в соцсетях, подчеркнул президент.

"Любой, кто осмелится не согласиться с Кремлем, — рискует собственной свободой и даже жизнью. Украинцы и крымские татары подвергаются арестам даже из-за публикаций в соцсетях, или как это было с крымским татарином Балухом в декабре 2016 года, только за то, что он вывесил украинский флаг на собственном доме. Преследование лидеров Меджлиса все еще продолжается", — заявил Порошенко.

О Голодоморе

Неожиданно коснулся Порошенко и темы Голодомора. Он призвал государства-члены ООН признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида.

"ООН всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. 72-я сессия Генеральной Ассамблеи совпадает с 85-й годовщиной одного из самых смертоносных преступлений ХХ века – Голодомора. Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 миллионов украинцев", – отметил Порошенко.

Украинский президент также напомнил, что доктор Рафаэль Лемкин, автор Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида, принятой Генассамблеей ООН в 1948 году, назвал уничтожение украинской нации "классическим примером геноцида".

О КНДР и ракетах

Также Порошенко в ООН призвал расследовать, кто из стран помогает КНДР с ракетами.

"Позвольте мне подтвердить призыв Совета Безопасности ООН провести детальное расследование по разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере", — сказал Порошенко.

По его словам, Украина строго осуждает ядерные испытания и многочисленные апуски баллистических ракет, осуществленные КНДР.

Мнение

Комментируя выступление Порошенко, политаналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что украинский президент целенаправленно работает на свой электорат, а также решил попиариться на трагедии — теме Голодомора.

"Порошенко решил продолжить великое дело Ющенко и тоже попиариться на нашей трагедии — Голодоморе. Хотя мы же понимаем, что память о миллионах погибших совершенно неинтересна Порошенко. Речь идет о прагматичном расчете, когда он призывает с трибуны ООН признать Голодомор геноцидом. Во-первых, это очередной троллинг России. Поскольку на России, как наследнице СССР, якобы лежит вина за Голодомор. Во-вторых, Порошенко целенаправленно работает на свой электорат. Показывая, что, мол, он спуску Путину не дает. И грозно заставит весь мир признать преступления Сталина-Путина", — пишет он у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По словам Корнейчука, "мы видим очередное пустословие Порошенко".

"Цель которого — максимально отвлечь внимание своих избирателей от готовящегося "перезапуска" Минских соглашений в рамках договоренностей США-России", — резюмирует эксперт.

По материалам из открытых источников интернет