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    Политика

    Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (158)

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    Президент Украины Петр Порошенко отметил, что для него было важно услышать полную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов.
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом договорился о дальнейшем сотрудничестве по поддержке реформ в Украине.

    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Голос Столицы
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    "Для меня, как для президента Украины, и думаю как для всех украинцев, было важно услышать полную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которые мы этими реформами достигли", — сказал Порошенко на брифинге после встречи с Трампом, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

    Как заявил Порошенко, "мы договорились, что наше сотрудничество по поддержке реформ будет продолжаться".

    Напомним, в четверг в Нью-Йорке проходит встреча президентов Украины и США. Ранее сообщалось, что Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за признание достигнутого прогресса.

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