В Нью-Йорке началась встреча Порошенко и Трампа

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко начались в Нью-Йорке.

Ожидается, что продолжительность переговоров составит один час.

Как указано в расписании работы президента США на 21 сентября, встреча Порошенко и Трампа состоится в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel.

Предварительно Трамп пообщается с президентом Афганистана Ашрафом Гани. А после переговоров с Порошенко в планах президента США будет встреча с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии, а также встреча с президентом Турции.

Ранее сообщалось, что Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".