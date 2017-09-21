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    Политика

    В Нью-Йорке началась встреча Порошенко и Трампа

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (152)

    (обновлено: )25103
    Сообщается, что после переговоров Дональда Трампа и Петра Порошенко главы государств сделают заявление для журналистов.
    Порошенко и Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко начались в Нью-Йорке.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ожидается, что продолжительность переговоров составит один час. 

    Как указано в расписании работы президента США на 21 сентября, встреча Порошенко и Трампа состоится в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel.

    Предварительно Трамп пообщается с президентом Афганистана Ашрафом Гани. А после переговоров с Порошенко в планах президента США будет встреча с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии, а также встреча с президентом Турции.

    Ранее сообщалось, что Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".

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