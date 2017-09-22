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    Трамп призвал Порошенко хорошо обращаться с инвесторами из США

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (162)

    (обновлено: )4902
    Во время встречи с главой Белого дома президент Петр Порошенко заявил о росте товарооборота между США и Украиной в последнее время.
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп призвал своего коллегу Петра Порошенко хорошо обращаться с американскими инвесторами в Украине.

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    "Об этом почти не говорят, но компании сейчас очень активно идут в Украину, они видят там большой потенциал, так что позаботьтесь о них хорошенько", — сказал Трамп на встрече с Порошенко в Нью-Йорке. Слова Трампа привел журналистский пул президента США.

    В свою очередь Порошенко заявил о росте товарооборота между США и Украиной в последнее время.

    "Это символ того, что мы приветствуем американские компании и создаем сотни тысяч рабочих мест в Украине и в США", — сказал Порошенко.

    Как сообщалось, во время встречи Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине. 

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