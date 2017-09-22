Трамп призвал Порошенко хорошо обращаться с инвесторами из США

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп призвал своего коллегу Петра Порошенко хорошо обращаться с американскими инвесторами в Украине.

"Об этом почти не говорят, но компании сейчас очень активно идут в Украину, они видят там большой потенциал, так что позаботьтесь о них хорошенько", — сказал Трамп на встрече с Порошенко в Нью-Йорке. Слова Трампа привел журналистский пул президента США.

В свою очередь Порошенко заявил о росте товарооборота между США и Украиной в последнее время.

"Это символ того, что мы приветствуем американские компании и создаем сотни тысяч рабочих мест в Украине и в США", — сказал Порошенко.

Как сообщалось, во время встречи Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине.