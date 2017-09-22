Операция "Выборы-2019". Главный экономический секрет власти временщиков

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Денис Гаевский, обозреватель

События лета 2017 года, когда Петр Порошенко совершил множество поездок, как по Украине, так и за пределы страны, фактически ознаменовали старт предвыборной кампании президента. Если за рубежом Петр Алексеевич пытался заручиться поддержкой сильных мира сего, в том числе активно лоббируя интересы американской энергетики, то внутри страны президент старался демонстрировать реальные или мнимые успехи проведенных реформ, перерезая ленточки на торжественных мероприятиях в регионах.

Каждая власть в Украине, ведя предвыборную кампанию, неизбежно прибегала к инструменту увеличения социальных выплат (точнее — подачек) для наиболее дисциплинированных электоральных категорий, полностью зависимых от государственного бюджета, — пенсионеров, бюджетников, силовиков.

Исключением не является и пришедшая на волне Евромайдана власть.

Стратегия власти просматривается все более четко: к 2019 году, когда должны состояться плановые выборы президента и парламента, добиться краткосрочного оживления экономики и увеличения номинальной суммы денежных выплат для вышеуказанных категорий граждан. Этот нехитрый план будет реализовываться несколькими инструментами.

Во-первых, за счет увеличения государственного долга — который и без того превышает 2 трлн гривен (только за первые 8 месяцев текущего года госдолг вырос на $5 млрд). Лишним подтверждением тому являются размещенные Минфином на открытом рынке еврооблигации на $3 млрд на 15 лет под необычайно высокие 7,375%. По всей видимости, необходимость заимствований на открытом рынке под такие проценты продиктована тем, что под большим вопросом находится дальнейшее выделение денежных ресурсов со стороны МВФ и ЕС. Действующая украинская власть, обоснованно опасаясь за свое политической будущее, не спешит выполнять все требования внешних акторов, среди которых очередной виток повышения тарифов на природный газ для населения ("подвешенным" остался и вопрос введения абонентской платы за пользование газовыми сетями), отмена моратория на экспорт леса-кругляка, открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, создание антикоррупционного суда. Обращает на себя внимание, что чистый прирост госдогла, согласно проекта госбюджета-2018, составит в следующем году 75 млрд гривен (займы — 193 млрд грн, возврат — 118 млрд грн). Помимо необходимости осуществлять социальные подачки за счет увеличения госдолга, новыми долгами будут расплачиваться за ранее взятые — напомним, что пик выплат по внешним долгам приходится на три ближайших года. А вот согласятся ли внешние игроки на новую реструктуризацию госдолга, вроде той которая имела место в 2015 году под руководством уехавшей "реформировать" Пуэрто-Рико американки Яресько, будет зависеть, во всей вероятности, от дальнейших планов Запада в отношении Украины.

Во-вторых, за счет денег полученных от приватизации. В этом году процесс распродажи остатков госсобственности пошел куда активнее, чем в 2014-2016 годах, когда приватизационные планы выполнялись всего на 2-3%. Так, летом блокирующие пакеты акций ряда облэнерго были выкуплены структурами Рината Ахметова — за них государство получило в общей сложности примерно 3 млрд гривен. Несколько недель назад Фонд госимущества Украины заявил, что в скором времени «с молотка» могут уйти 3 крупные компании — Аграрный фонд, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Объединенная горно-химическая компания.

В-третьих, номинальная гривневая масса будет увеличиваться за счет девальвации национальной валюты. Благодаря этому вырастет номинальная сумма денежных выплат для электората, что будет подаваться властью как очередное реформаторское достижение. В проект госбюджета-2018 заложен курс доллара на уровне 30,1 грн на конец года — разница примерно в 15% по сравнению с сегодняшним курсом. Кроме того, валютные "качели" — идеальный механизм заработка буквально-таки из воздуха для высокопоставленных чиновников, обладающих инсайдерской информацией.

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В-четвертых, власть может рассчитывать на определенный приток капитала из оффшорных юрисдикций к 2019 году. Достичь этого можно различными методами, среди них: требования Нацбанка по докапитализации коммерческих банков, договоренности с олигархическими группами, "раскулачивание" представителей крупного капитала под угрозой отъема сконцентрированных в Украине бизнес-активов.

За период времени, который остается до выборов в 2019 году, структурные проблемы в национальной экономике при реализации комплекса вышеуказанных действий лишь усугубятся и в дальнейшем катализируют последующую архаизацию экономики и деградацию социальной сферы. Но кого это волнует, когда на кону возможность восседать в теплых креслах еще долгие годы?