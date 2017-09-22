Миротворцы. Порошенко и генсек ООН обсудили перспективы

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос активного привлечения организации к урегулированию конфликта в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии, сообщила пресс-служба президента.

Встреча прошла на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине. Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели — восстановлению мира в Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.

Порошенко также призвал ООН присоединиться к процессу освобождения пленных.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.