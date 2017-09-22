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    Политика

    Миротворцы. Порошенко и генсек ООН обсудили перспективы

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (148)

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    Порошенко и Гутерреш обсудили вопрос активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос активного привлечения организации к урегулированию конфликта в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии, сообщила пресс-служба президента.

    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook
    Политолог: миротворцы в Донбассе – пустые разговоры власти о мире

    Встреча прошла на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

    "Собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине. Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели — восстановлению мира в Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.

    Порошенко также призвал ООН присоединиться к процессу освобождения пленных.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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