Украина готова рассмотреть предложение РФ по миротворцам - Ельченко

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Украина готова работать по предложенному РФ проекту резолюции об отправке миротворцев на восток страны, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Мы понимаем, что они (Россия — ред.) намерены начать официальные консультации по тексту после возвращения Совета Безопасности из Аддис-Абебы. Но мы готовы работать на экспертном уровне, даже начиная с сегодняшнего дня", — заявил Ельченко журналистам.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.