Климкин: предложение России по миротворцам в Донбассе - это трюк

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Никто не поддерживает предложение России по размещению миротворцев в Донбассе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Последнее российское предложение (о миротворцах в Донбассе — Ред.) является трюком", — сказал Климкин, отметив, что "будущий мандат миссии должен покрывать всю территорию оккупированного Донбасса и определенно неконтролируемую часть российско-украинской границы".

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"Мы поделились нашей позицией со всеми нашими партнёрами и союзниками…, что я услышал от них — определённую поддержку нашей позиции и определённую поддержку нашей стратегии и тактики в СБ ООН", — заявил министр.

Как сказал Климкин, принятие украинского варианта резолюции "зависит от России, поскольку нам нужна Россия для прохождения этого решения через СБ ООН". "Обычно, когда вы начинаете обсуждать миротворцев, это занимает шесть месяцев, может быть больше. Мы будем работать, чтобы сделать это как можно скорее. Что я могу сказать определённо точно — российский проект не поддерживается никем, поскольку он никуда не приводит", — подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.