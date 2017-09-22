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    Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (142)

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    Как сообщает пресс-служба президента, собеседники констатировали, что развертывание миссии в Донбассе должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба главы государства.

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    Сайт президента Украины
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    Согласно сообщению, собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН в урегулировании ситуации в Донбассе, в частности перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.

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    Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели — восстановлению мира в Донбассе.

    Также собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.

    В контексте выполнения резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять указанный документ. В частности, РФ должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к полуострову существующим региональным и международным мониторинговым организациям в сфере прав человека.

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    "Президент Украины поблагодарил ООН за предоставление гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса. Глава Украинского государства призвал ООН присоединиться к процессу освобождения заложников", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

    Напомним, накануне президент Украины провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что Украина и США имеют общее видение сотрудничества в сфере безопасности. Отдельно он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант проекта резолюции о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.

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