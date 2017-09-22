Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию в Донбассе

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН в урегулировании ситуации в Донбассе, в частности перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.

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Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели — восстановлению мира в Донбассе.

Также собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.

В контексте выполнения резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять указанный документ. В частности, РФ должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к полуострову существующим региональным и международным мониторинговым организациям в сфере прав человека.

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"Президент Украины поблагодарил ООН за предоставление гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса. Глава Украинского государства призвал ООН присоединиться к процессу освобождения заложников", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, накануне президент Украины провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что Украина и США имеют общее видение сотрудничества в сфере безопасности. Отдельно он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант проекта резолюции о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.