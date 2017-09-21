Разговоры в пользу бедных. Опрос экспертов о выступлении Порошенко в ООН

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Место дипломатических прорывов, как это часто бывает с украинскими политиками самого высшего ранга, заняли громкие заявления. Петр Алексеевич уже который раз размахивал паспортами "офицеров РФ", якобы найденными на Донбассе, призывал к введению миротворцев, говорил о Голодоморе и демонстративно игнорировал выступление главы МИДа Сергея Лаврова. В программе визита украинского лидера значился целый ряд встреч с сильными мира сего, но учитывая формат, это общение было, скорее эпизодическим.

Белый и пушистый

Не удивительно, что в среде политических экспертов поездку Порошенко в Соединенные Штаты если и не называют полным провалом, все же считают неудачной.

По мнению политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, ничего неожиданного Порошенко так и не сказал — все точно также бездоказательно, как это и было раньше.

"Это были разговоры в пользу бедных — ради того, чтобы покрасоваться перед Западом. В речи Порошенко не было никаких содержательных моментов, из которых что-то следовало бы. По сути, тема которая интересует сейчас Порошенко и украинскую власть — выделит ли США летальное оружие. Какие-то решения приняты Сенатом, но пока что рано что-либо утверждать с уверенностью. Эта тема значительно важнее выступления, которое ни на что не влияет", — считает Погребинский.

Отдельно эксперт отметил очередные выпады Порошенко в адрес РФ и присутствия на Донбассе российских офицеров.

"Президент показывает себя "белым и пушистым", как будто он не несет ответственность за убийства мирных жителей. С паспортами якобы офицеров РФ вообще получился цирковой номер, рассчитанный на людей с низким уровнем IQ. Все это курам на смех — Порошенко выступили в роли человека, который смешит зрителей", — говорит политолог.

Мелкий торгаш

Есть вопросы к выступлению Порошенко и у директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива. По его мнению, президент мог гораздо эффективнее использовать возможность показать себя на Генеральной ассамблее ООН.

"Порошенко не использовал эту глобальную площадку для того, чтобы предстать перед миром в новом обличии. Лидером всей страны, а не только ее отдельной части, человеком способным обьединить людей разных политических взглядов на происходящее в стране. Политиком, который может переступить через свое эго и начать серьёзные шаги по выходу из кризиса, в который он завел страну. Этого всего в Соединенных Штатах не увидели. Вместо этого Порошенко продолжил пребывать в образе мелкого торгаша собственным суверенитетом. Президент брякнул какие-то дежурные слова по поводу миротворческой миссии на Донбассе. Выглядело это как в старой притче о мужике, который рассказывал всем как поймал медведя, а когда его позвали, ответил, что медведь его не пущает", — говорит эксперт.

По мнению политолога, чрезмерные политические амбиции в очередной раз подвели Порошенко.

"Корысть, жадность и желание второго срока не пускают Петра Алексеевича в направлении здравого смысла и шагов по урегулированию политического и гражданского кризиса в Украине. Его выступление в США было совершенно отвратительным и недостойным и стало полным разочарованием. Хотя, вряд ли можно было ждать чего-то другого", — резюмировал Павлив.

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Плюсы и минусы

Не впечатлил президент своим выступлением и политолога Николая Спиридонова.

"В своем выступлении на Совбезе ООН Петр Порошенко выступил за введение миротворцев на Донбасс. Это прозвучало немного неожиданно, поскольку вопрос недавно поднял президент России и было бы логично, если бы президент Украины выступил против. Что может дать введение миротворцев? Думаю, что тут есть плюс и минус: плюс состоит в том, что есть шансы прекратить боевые действия, а минус, что особых шансов на быстрое возвращение Донбасса не будет. Наличие миротворцев юридически зафиксирует, что Донбасс мы временно потеряли..", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Такой разный Порошенко

Свою версию того, чем занимался на Генассамблее ООН украинский президент выдвинул и политический аналитик Дмитрий Корнейчук, обративший внимание на то, что перед разными аудиториями Порошенко вел себя по-разному.

"У Порошенко в среду было два варианта выступления. Первый — это перед Совбезом ООН. То есть — перед "большими дядями", которые принимают решения. Там Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами. И в частности — нигде не конкретизировал, что на границе с Россией должны быть именно миротворцы ООН", — пишет Корнейчук в Facebook. "А дальше Порошенко выступал перед всей Генассамблеей ООН в рамках общих дебатов. Это уже такая площадка для пиара в стиле "а поговорить?" перед представителями третьего мира. Собственно, именно слова на дебатах пропаганда власти использовала для внутреннего потребления украинцев. Вот там он говорил и о Крыме, и о Голодоморе, и о миротворцах на российской границе. Там можно было устроить и клоунаду с уходом из зала во время речи Лаврова. Хотя, когда Порошенко выступал перед Совбезом, его не смущало присутствие Лаврова”, – написао Корнейчук.