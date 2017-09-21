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    Аналитика и комментарии

    Разговоры в пользу бедных. Опрос экспертов о выступлении Порошенко в ООН

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (158)

    (обновлено: )17610
    Несмотря на то, что провластные СМИ с особым пафосом преподносили визит Петра Порошенко на Генассамблею ООН, поездка президента в Соединенные Штаты явно не задалась.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    @stsegolko

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина 

    Место дипломатических прорывов, как это часто бывает с украинскими политиками самого высшего ранга, заняли громкие заявления. Петр Алексеевич уже который раз размахивал паспортами "офицеров РФ", якобы найденными на Донбассе, призывал к введению миротворцев, говорил о Голодоморе и демонстративно игнорировал выступление главы МИДа Сергея Лаврова. В программе визита украинского лидера значился целый ряд встреч с сильными мира сего, но учитывая формат, это общение было, скорее эпизодическим. 

    Белый и пушистый

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: речь Порошенко в США – курам на смех

    Не удивительно, что в среде политических экспертов поездку Порошенко в Соединенные Штаты если и не называют полным провалом, все же считают неудачной. 

    По мнению политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, ничего неожиданного Порошенко так и не сказал — все точно также бездоказательно, как это и было раньше. 

    "Это были разговоры в пользу бедных — ради того, чтобы покрасоваться перед Западом. В речи Порошенко не было никаких содержательных моментов, из которых что-то следовало бы. По сути, тема которая интересует сейчас Порошенко и украинскую власть — выделит ли США летальное оружие. Какие-то решения приняты Сенатом, но пока что рано что-либо утверждать с уверенностью. Эта тема значительно важнее выступления, которое ни на что не влияет", — считает Погребинский.

    Отдельно эксперт отметил очередные выпады Порошенко в адрес РФ и присутствия на Донбассе российских офицеров.

    "Президент показывает себя "белым и пушистым", как будто он не несет ответственность за убийства мирных жителей. С паспортами якобы офицеров РФ вообще получился цирковой номер, рассчитанный на людей с низким уровнем IQ. Все это курам на смех — Порошенко выступили в роли человека, который смешит зрителей", — говорит политолог.

    Мелкий торгаш

    Есть вопросы к выступлению Порошенко и у директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива. По его мнению, президент мог гораздо эффективнее использовать возможность показать себя на Генеральной ассамблее ООН.

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    @stsegolko
    Соцсети о речи Порошенко: ООН не потянет таких аппетитов

    "Порошенко не использовал эту глобальную площадку для того, чтобы предстать перед миром в новом обличии. Лидером всей страны, а не только ее отдельной части, человеком способным обьединить людей разных политических взглядов на происходящее в стране. Политиком, который может переступить через свое эго и начать серьёзные шаги по выходу из кризиса, в который он завел страну. Этого всего в Соединенных Штатах не увидели. Вместо этого Порошенко продолжил пребывать в образе мелкого торгаша собственным суверенитетом. Президент брякнул какие-то дежурные слова по поводу миротворческой миссии на Донбассе. Выглядело это как в старой притче о мужике, который рассказывал всем как поймал медведя, а когда его позвали, ответил, что медведь его не пущает", — говорит эксперт.

    По мнению политолога, чрезмерные политические амбиции в очередной раз подвели Порошенко.

    "Корысть, жадность и желание второго срока не пускают Петра Алексеевича в направлении здравого смысла и шагов по урегулированию политического и гражданского кризиса в Украине. Его выступление в США было совершенно отвратительным и недостойным и стало полным разочарованием. Хотя, вряд ли можно было ждать чего-то другого", — резюмировал Павлив.

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    Плюсы и минусы 

    Не впечатлил президент своим выступлением и политолога Николая Спиридонова.

    "В своем выступлении на Совбезе ООН Петр Порошенко выступил за введение миротворцев на Донбасс. Это прозвучало немного неожиданно, поскольку вопрос недавно поднял президент России и было бы логично, если бы президент Украины выступил против. Что может дать введение миротворцев? Думаю, что тут есть плюс и минус: плюс состоит в том, что есть шансы прекратить боевые действия, а минус, что особых шансов на быстрое возвращение Донбасса не будет. Наличие миротворцев юридически зафиксирует, что Донбасс мы временно потеряли..", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

    Такой разный Порошенко

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    @stsegolko
    Бег по кругу. Главное из выступления Порошенко в ООН

    Свою версию того, чем занимался на Генассамблее ООН украинский президент выдвинул и политический аналитик Дмитрий Корнейчук, обративший внимание на то, что перед разными аудиториями Порошенко вел себя по-разному.

    "У Порошенко в среду было два варианта выступления. Первый — это перед Совбезом ООН. То есть — перед "большими дядями", которые принимают решения. Там Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами. И в частности — нигде не конкретизировал, что на границе с Россией должны быть именно миротворцы ООН", — пишет Корнейчук в Facebook. "А дальше Порошенко выступал перед всей Генассамблеей ООН в рамках общих дебатов. Это уже такая площадка для пиара в стиле "а поговорить?" перед представителями третьего мира. Собственно, именно слова на дебатах пропаганда власти использовала для внутреннего потребления украинцев. Вот там он говорил и о Крыме, и о Голодоморе, и о миротворцах на российской границе. Там можно было устроить и клоунаду с уходом из зала во время речи Лаврова. Хотя, когда Порошенко выступал перед Совбезом, его не смущало присутствие Лаврова”, – написао Корнейчук.

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