Хроника 20 сентября: Порошенко в ООН, новые стычки в Одессе, Бубка и коррупционный скандал

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН, Россия запустила грузовые поезда по железнодорожному обходу Украины, а главный психиатр Минобороны уволен после высказываний о военных. Помимо этого президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко выступил на Генассамблее ООН

В среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. В частности он поднял вопрос миротворческой миссии для Донбасса. По мнению президента, миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины на этой территории. Во время выступления на общих дебатах семьдесят второй сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Порошенко напомнил о Голодоморе, который в 1932-33 годах унес жизни около 10 миллионов украинцев.

Евробонды Украины на $3 млрд выкупили инвесторы из США и Европы

Почти все еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов выкупили инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы, сообщил в среду на своей странице в Facebook заместитель министра финансов Украины Юрий Буца. О том, что Украина успешно завершила размещение еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, сообщил в понедельник президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Нью-Йорк. Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.

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Россия запустила грузовые поезда по железнодорожному обходу Украины

Грузовые поезда на регулярной основе начали курсировать по железнодорожному обходу Украины, и первые из них перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, сообщили в РЖД. Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе и планировалось запустить движение осенью текущего года.

Парламент Крыма принял закон о списании украинских кредитов

Государственный совет Крыма в среду принял в первом чтении закон, регламентирующий порядок списания с крымчан кредитов, взятых в украинских банках. "Подлежит списанию в полном объеме задолженность: если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышает 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей", — говорится в законе.

Легендарный украинский атлет Бубка подозревается в коррупционной сделке

Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка подозревается в причастности к коррупционной сделке с участием сына экс-главы IAAF Ламина Диака Папа Массата Диака и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. По данным СМИ, в июне 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев. Сам Бубка категорически опроверг, что сделал что-либо незаконное.

Суд отпустил экс-мэра Славянска под домашний арест

Ленинский суд Харькова в среду, 20 сентября, отпустил экс-мэра Славянска Нелю Штепу под домашний арест с необходимостью носить электронный браслет. Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года.

Новые столкновения возле одесской мэрии

Возле здания горсовета Одессы в среду произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере, в результате которого погибли трое детей. Позже активистам право-радикальных организаций удалось прорваться внутрь здания, но там не было ни депутатов городского собрания, ни мэра, поэтому они покинули здание мэрии. После столкновений более 35 правоохранителей обратились за медпомощью, возбуждено дело по статье "хулиганство".

Главный психиатр Минобороны уволен после высказываний о военных

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя, сообщила пресс-служба ведомства. Главный психиатр Минобороны ранее заявил, что 93% участников военной операции в Донбассе являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. Это заявление вызвало негодование среди силовиков.

Над Харьковом, Днепром и Запорожьем могут закрыть воздушное пространство

В Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины. В бюллетене признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье".

Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017"

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017". Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Беларуси, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышала 12 тысяч человек.

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Именно 20 сентября 1519 года считается официальным началом легендарной экспедиции Магеллана. В этот же день в 1979 году была выведена на орбиту астрономическая обсерватория для регистрации излучения высокой энергии.