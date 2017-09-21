Экс-замгенсека ООН объяснил уход Порошенко и Пенса с выступления Лаврова

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Отсутствие президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Майкла Пенса на выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН не надо расценивать как политический протест: это не очень вежливо, но выход из зала заседания — распространенная практика на таких мероприятиях, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Пенс и Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением Лаврова. Представители Украины и США выступили на заседании, затем зал покинул Порошенко. Пенс вышел спустя несколько минут.

"В политическом плане я бы большого значения этому не придавал. То есть друзья так не поступают, но господина Пенса, а тем более Порошенко в друзья записать сложно", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

По его словам, отсутствие некоторых политиков во время выступления их коллег — это довольно распространенная практика, так как во время общих заседаний проходит масса двусторонних встреч. В связи с этим эксперт предположил, что у Пенса и Порошенко также были подобные причины уйти из зала.

"А то, что (они вышли) перед выступлением Лаврова, ну, это заодно и показать Лаврову такое вот не очень благожелательное расположение. То есть могли бы и перенести из вежливости, так скажем, на 20-30 минут. Это политическая вежливость все-таки, человеческая вежливость", — добавил бывший дипломат.

По его словам, "это не очень вежливо, но это не протест". "Это своего рода небольшой, но сигнал, что мы недовольны вашей политикой в отношении Украины. Я бы это так охарактеризовал", — сказал он.