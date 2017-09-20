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    Политика

    Порошенко призвал ООН развернуть миротворцев в Донбассе: чем быстрее, тем лучше

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (128)

    (обновлено: )19701
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Украина призывает ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе, заявил украинский президент Петр Порошенко.

    "Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше", — сказал он, выступая на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.

    По словам Порошенко, Украина готова конструктивно принять участие в процессе обмена мнениями по этому вопросу.

    "Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины", — отметил он.

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