Порошенко призвал ООН развернуть миротворцев в Донбассе: чем быстрее, тем лучше

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Украина призывает ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе, заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше", — сказал он, выступая на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.

По словам Порошенко, Украина готова конструктивно принять участие в процессе обмена мнениями по этому вопросу.

"Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины", — отметил он.