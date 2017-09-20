Мир расколот. Последствия речи Трампа в ООН

РИА Новости Украина

Выступая накануне с трибуны Генассамблеи, президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

Кроме того, американский президент раскритиковал Совместную программу действий (СВДП), которая позволила два года назад решить иранскую ядерную проблему, пишут РИА Новости.

Москва встревожена

Заявления Трампа были с тревогой встречены в Москве. Комментируя развитие ситуации вокруг СВДП, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва встревожена заявлениями американского лидера.

"Особо тревожит, что по Ирану США устами президента Трампа подтвердили непримиримую позицию, сильно критиковали Совместную программу действий, которая позволила разрулить иранскую ядерную проблему", — заявил Лавров журналистам.

Он рассказал, что в среду на полях Генассамблеи ООН состоится встреча министров "шестерки", которая вместе с иранцами разрабатывала этот всеобъемлющий план действий.

"Встреча будет посвящена тому, как выполняется СВПД. Мы будем ориентироваться на профессиональные оценки МАГАТЭ, генеральный директор которого уже не раз подтверждал, что Иран добросовестно выполняет все свои обязательства. Мы будем отстаивать этот документ, этот консенсус, который был с облегчением воспринят всем международным сообществом и реально укрепил, мы убеждены в этом, региональную стабильность", — заявил Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Говоря о северокорейской проблеме, Лавров отметил, что Москва выступает против использования угроз, в том числе в адрес КНДР, в урегулировании международных проблем.

"У нас позиция принципиальная — мы не хотим никого демонизировать, мы всегда стараемся понять, в чем существо проблем. Кто-то озабочен своей безопасностью, кто-то озабочен необходимостью с соседями как-то наладить отношения, у кого-то внутри конфликт. Если просто осуждать и угрожать, наверное, мы будем антагонизировать те страны, на которые хотим оказать влияние", — сказал российский министр.

Американский Гитлер

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после выступления Трампа на Генассамблее назвал Трампа "новым Гитлером".

"Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Дональда Трампа, направлена против венесуэльского народа, на расовое и имперское превосходство, о чем он заявил сегодня", — сказал Мадуро.

По его словам, заявление Трампа можно интерпретировать как угрозу жизни президенту Венесуэлы.

"Угрозы, которые произнес вчера и сегодня Дональд Трамп, я интерпретирую правильно и точно и хочу заявить народу: Дональд Трамп сегодня угрожал убить президента Боливарианской Республики Венесуэлы", — подчеркнул Мадуро.

Со своей стороны, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Трамп не является президентом всего мира, а значит, не может вмешиваться в дела южноамериканской страны. По его словам, выступление американского лидера на Генассамблее ООН противоречит международному праву.

Двойные стандарты

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что слова Трампа в ООН являются примером применения двойных стандартов.

"Трамп чувствует себя хозяином всех стран мира, говорит о суверенитете, но навязывает базы и военное вмешательство. Двойные стандарты", — написал Моралес на своей странице в Twitter.

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"Меня не удивляет, что такой мультимиллионер, как Трамп, нападает на социализм. Наша борьба всегда будет идеологической и программной… Очень жаль, что Трамп, с одной стороны, призывает к диалогу в Венесуэле, а с другой — готовит оружие интервенционизма. (Государственный) переворот не удастся", — написал Моралес.

Только мирный путь

Речь Трампа внесла раскол в ряды европейских политиков. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ситуация вокруг КНДР должна решаться исключительно мирным путём, и в ЕС никогда не угрожают уничтожить другие страны.

"Это должно решаться мирным, мирным путём, поскольку мы никогда не говорим о разрушении стран", — сказала она, выступая на мероприятии в миссии Евросоюза в США.

При этом президент Польши Анджей Дуда считает, что Трамп получил поддержку международного сообщества по Северной Корее.

"Сегодня президент Трамп представил очень твердую позицию. Хорошо, что он представил ее здесь, перед международным сообществом", — сказал он.

"Я убежден, что президент Трамп эту поддержку нашел", — добавил польский президент.

Решительный и отважный

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал речь Трампа в ООН "самой решительной и отважной", какую он слышал в стенах организации. В своем выступлении Трамп солидаризовался с позицией Израиля, назвав Иран страной-изгоем, а заключенную с Тегераном ядерную сделку — позором для США.

"За более чем три десятилетия моего знакомства с ООН я не слышал более решительной и отважной речи", — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

"Президент Трамп рассказал правду об опасностях, угрожающих миру, и призвал решительно им противостоять, чтобы обеспечить будущее человечества", — сказал он.

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Узбекистан поддерживает мир в Афганистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан поддерживает призыв Трампа к странам-соседям Афганистана о содействии мирному урегулированию конфликта в этом государстве. Он выразил убежденность в том, что единственный путь к миру в Афганистане — это прямой диалог без предварительных условий между центральным правительством и основными внутриполитическими силами.

Мирзиеев считает, что переговоры должны проходить при главенствующей роли народа Афганистана, на его территории и под эгидой ООН.

"Мудрый афганский народ в праве сам определять свою судьбу", — отметил глава Узбекистана.

Президент сообщил, что Узбекистан и далее будет вносить посильный вклад в развитие Афганистана, в частности, в модернизацию его транспортно-энергетической инфраструктуры и подготовку национальных кадров.