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    Министр обороны США утвердил отправку дополнительных войск в Афганистан

    (обновлено: )30
    Как отметил глава Пентагона, подписанный указ соответствует новой стратегии президента США Дональда Трампа, который ранее отказался говорить о военных аспектах документа.
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны США подписал указ об отправке дополнительных войск США в Афганистан, сообщает Рейтер.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп по Афганистану: народ устал от войны без победы

    Как сообщает агентство, Мэттис отметил, что подписанный указ соответствует новой стратегии президента США Дональда Трампа.

    Ранее президент США огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Трамп отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Трамп заявил, что США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире.

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