Министр обороны США утвердил отправку дополнительных войск в Афганистан

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны США подписал указ об отправке дополнительных войск США в Афганистан, сообщает Рейтер.

Как сообщает агентство, Мэттис отметил, что подписанный указ соответствует новой стратегии президента США Дональда Трампа.

Ранее президент США огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Трамп отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Трамп заявил, что США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире.