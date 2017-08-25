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    Жертвами теракта в мечети Афганистана стали более 20 человек - СМИ

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    Согласно информации, ответственность за нападение на мечеть имама Замана в столице Афганистана взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В результате нападения на мечеть в столице Афганистана более 20 человек погибли, более 30 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.

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    Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших.

    По данным агентства Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

    Несколько боевиков совершили нападение на мечеть имама Замана в Кабуле. По данным очевидцев, боевики убили охранников и ворвались в здание. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Представитель МВД Наджиб Даниш подтвердил, что на мечеть совершено нападение. По его словам, один из боевиков подорвался рядом с мечетью.

    Позднее телеканал сообщил, что еще один взрыв произошел рядом с мечетью в Кабуле.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.

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