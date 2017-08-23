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    В Афганистане подорвался смертник, 30 человек погибли

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    Террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления на юге Афганистана. Инцидент произошел в административном центре провинции Гильменд.
    Взрыв. Архивное фото
    RIA News Даниил Колодин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. При подрыве террориста-смертника на юге Афганистана погибли и пострадали около 30 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на неназванного чиновника в местной администрации.

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    Точное число погибших и пострадавших не уточняется. Известно, что среди них сотрудники службы безопасности и гражданские лица.

    Между тем, по данным агентства Франс Пресс, в атаке погибли пять человек, 25 пострадали, в их числе женщины и дети.

    В среду утром террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления на юге Афганистана. Инцидент произошел в административном центре провинции Гильменд — городе Лашкаргах. Целью взрыва был военный конвой.

    Как сообщил телеканал Tolo News, ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

    Напомним, 1 августа в результате взрыва в мечети в афганском Герате погибли по меньшей мере 20 человек, еще 30 человек пострадали.

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