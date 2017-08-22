Трамп пообещал расширить полномочия военных США в Афганистане

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране.

"Мы расширим полномочия американских Вооруженных сил, чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

Глава Белого дома также заявил, что последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы, это создаст вакуум, которым воспользуются террористы.

"Последствия быстрого вывода (войск) предсказуемы и неприемлемы. Самая ужасная террористическая атака в нашей истории 11 сентября была спланирована и управлялась из Афганистана, поскольку эта страна управлялась правительством, которое предоставляло убежище террористам. Вывод (войск) создаст вакуум, который заполнят террористы, включая ИГ и "Аль-Каиду", как это случилось до 11 сентября", — заявил Трамп.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

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В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство", обучают и консультируют местные силы безопасности.

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По официальным данным Пентагона, на 21 августа 2017 года США потеряли за минувшие годы в Афганистане 2264 военнослужащих и гражданских специалистов убитыми, свыше 20 тысяч было ранено.