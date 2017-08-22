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    Союзники США готовы увеличить количество военных в Афганистане - Мэттис

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    Глава Пентагона потребовал от председателя Объединенного комитета начальников штабов "принять подготовительные меры, чтобы выполнить стратегию президента" Дональда Трампа по Афганистану.
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ряд союзников США тоже готовы увеличить численность своих войск в Афганистане.

    Силы безопасности Афганистана. Архивное фото
    Associated Press Massoud Hossaini
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    "Я проведу консультации с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками, некоторые из которых тоже готовы увеличивать численность военных. Вместе мы будем помогать силам безопасности Афганистана уничтожить террористический узел", — приводит пресс-служба Пентагона заявление Мэттиса.

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    Он также отметил, что потребовал от председателя Объединенного комитета начальников штабов "принять подготовительные меры, чтобы выполнить стратегию президента (Дональда Трампа — ред.)".

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. В воскресенье телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп в понедельник объявит об отправке в Афганистан дополнительно четыре тысячи американских военнослужащих.

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