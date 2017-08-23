Трамп по Афганистану: народ устал от войны без победы

Григорий Дубовицкий — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Вопреки ожиданиям и многочисленным утечкам в СМИ о том, что США увеличат свой контингент в исламской республике на 4 тысячи военнослужащих, Трамп остался верен себе и отказался говорить о военных аспектах стратегии. Единственное, что дал понять президент: быстрого выводы войск из Афганистана не будет. Как не будет и бесконечной американской помощи, так как главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти этой страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.

Кроме того, Трамп четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.

Еще одним составляющим новой стратегии Трампа по Афганистану и Южной Азии в целом должна стать Индия в обмен на "миллиарды долларов, которые она делает на торговле с США".

Россию, Китай, Иран и государства Центральной Азии, которые граничат с Афганистаном и пытаются помочь урегулированию конфликта в этой стране, президент США в своей речи не упомянул, пишут РИА Новости.

Трамп ранее не раз подвергался критике за отсутствие ясной стратегии действий США в Афганистане. Президент, Пентагон и госдепартамент готовили ответ критикам несколько месяцев. В конце прошлой недели Трамп провел совещание по Афганистану с участием госсекретаря, министра обороны и других членов администрации Белого дома. Затем в прессе, как это часто бывает, стали появляться утечки со ссылкой на американских чиновников, что президент одобрит увеличение американского контингента в стране на 4 тысячи военнослужащих. При этом ранее глава государства уже уполномочил Пентагон увеличивать по своему усмотрению контингент в пределах 3,9 тысячи человек.

До этого в СМИ появлялись сообщения, что США намерены передать частным военным компаниям большую часть работы по поддержанию безопасности в Афганистане и помощи местным силам. Но, вероятно, идея передать решение столь сложных и серьезных проблем на аутсортинг даже бизнесмену Трампу показалась слишком смелой.

Кроме того, по данным госдепартамента, перед предстоящим выступлением Трампа по ситуации в Южной Азии госсекретарь Рекс Тиллерсон провел телефонные разговоры с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси, главой МИД Индии Сушмой Сварадж и главой МИД Афганистана Салахуддином Раббани. Сообщение госдепартамента на эту тему стало своеобразным намеком на то, какие страны будут в центре послания Трампа.

Свое выступление Трамп начал с традиционного почитания американских военных, которые отдали свои жизни во имя родины. Однако затем последовала констатация неприятного, но очевидного факта: "Американский народ устал от войны без победы".

Президент напомнил, что изначально он хотел немедленно вывести войска из Афганистана (именно за бесконечную войну он критиковал ранее Барака Обаму). Тем более, что США потратили "слишком много времени, денег и энергии, перестраивая другие страны согласно своему собственному представлению". Но, признался Трамп, оказавшись в Овальном кабинете Белого дома, он понял, что "последствия быстрого вывода (войск) предсказуемы и неприемлемы".

"Вывод (войск) создаст вакуум, который заполнят террористы, включая ИГ и "Аль-Каиду", как это случилось до 11 сентября", — сказал президент.

Конечную цель пребывания войск США в Афганистане Трамп изложил емко, но не очень конкретно: "почетный и долгосрочный результат". Не считая, разумеется, победы над террористами, о неизбежности которой президент заявил несколько раз. Себя при этом он назвал человеком "решающим проблемы", а сама стратегия, по его словам, отныне будет опираться не на временные рамки, а на условия, складывающиеся в Афганистане и в регионе в целом.

Остальные аспекты нового этапа старой кампании глава государства раскрывать не стал.

Читайте также: Главные мировые темы: столкновение эсминца с танкером, Трамп и Афганистан

"Мы не будем говорить о численности войск или наших планах по дальнейшим военным действиям. Условия на земле, а не произвольные графики, помогут нашей стратегии отныне. Враги Америки не должны знать наши планы или считать, что они могут поджидать нас… Мы расширим полномочия американских Вооруженных сил, чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану", — сказал он.

Позднее глава Пентагона Джеймс Мэттис в отдельном заявлении косвенно подтвердил, что США увеличат число своих военнослужащих, хотя и не уточнил, на сколько.

"Я проведу консультации с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками, некоторые из которых тоже готовы увеличивать численность военных. Вместе мы будем помогать силам безопасности Афганистана уничтожить террористический узел", — приводит пресс-служба Пентагона заявление Мэттиса.

Пакистан считался традиционным союзником США в Южной Азии и, в частности, в афганском вопросе еще с 80-х годов, когда через эту страну шла американская помощь моджахедам, воевавшим против советских войск. Но именно в Пакистане после начала операции в 2001 году нашли убежище многие лидеры террористов, в том числе главарь "Аль-Каиды" Усама без Ладен, которого там ликвидировал спецназ США. Однако Трамп оказался первым американским президентом, кто прямо заявил, что терпению Вашингтона пришел конец и Исламабаду пора выбирать, на чьей он стороне.

"Мы больше не можем молчать по поводу пакистанских убежищ для террористических группировок, "Талибана" и других, которые представляют угрозу в регионе и за его пределами. Пакистан многое выиграет от сотрудничества с нами (США — Ред.) в Афганистане. Он многое потеряет, продолжая укрывать преступников и террористов", — сказал глава государства.

Президент напомнил, что в прошлом Пакистан был ценным партнером США, а военнослужащие двух стран боролись против общих врагов.

"Пакистанский народ очень сильно пострадал от терроризма и экстремизма. Мы признаем эти взносы и эти жертвы. Но Пакистан также приютил организации, которые пытаются каждый день убивать наших людей. Мы платим Пакистану миллиарды и миллиарды долларов в то же время, как они дают убежище террористам, против которых мы боремся", — сказал Трамп.

По его словам, в Афганистане и соседнем Пакистане действуют 20 организаций, признанных США террористическими, и это "самая их высокая концентрация в мире".

Ранее столь же резко и прямо Трамп высказывался в адрес властей Катара, призывая их прекратить финансовую и иную поддержку терроризма.

Властям в Кабуле американский президент также послал недвусмысленное послание: помощь США Афганистану не будет бесконечной.

"Америка будет сотрудничать с правительством Афганистана, пока мы видим его нацеленность и прогресс. Однако наша помощь не будет бесконечной. И наша поддержка — это не карт-бланш", — сказал он.

Пожалуй, самым неожиданным в речи Трампа стало приглашение Индии к участию в афганском урегулировании. Впрочем, президент довольно откровенно объяснил логику такого решения.

"Другая важная часть стратегии США в Южной Азии: и далее развивать стратегическое партнерство с Индией — крупнейшей в мире демократией и ключевым партнёром США в области безопасности и в области экономики. Мы ценим большой вклад Индии в стабильность в Афганистане, но Индия делает миллиарды долларов на торговле с США, и мы хотим, чтобы они помогли нам больше с Афганистаном, особенно в области экономической поддержки", — сказал президент.

Тем самым Трамп вновь решил привлечь третьи страны для решения нужных США задач, следуя принципу "делать предложения, от которых нельзя отказаться". Ранее он пытался похожим образом привлечь Китай к решению проблемы КНДР.

Индию американский лидер упомянул еще один раз, когда напомнил, что она, как и Пакистан обладает ядерным оружием, и двух стран напряженные отношения, которые могут перерасти в конфликт. Очевидно, что это еще один "заяц", которого пытается "убить" Трамп, собирая Дели и Исламабад в "афганскую ось" под эгидой Вашингтона.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида". В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство", обучают и консультируют местные силы безопасности.

Читайте также: Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане

По официальным данным Пентагона, на 21 августа 2017 года США потеряли за минувшие годы в Афганистане более 2264 военнослужащих и гражданских специалистов убитыми и свыше 20 тысяч ранеными.

Единственным заметным действием новой администрации Трампа за минувшие месяцы стало применение сверхмощной неядерной бомбы против боевиков ИГ – впервые за все время пребывания США в Афганистане. Трамп назвал операцию "очень удачной миссией", но многие наблюдатели сошлись во мнении, что акция носила показательный характера и не преследовала достижения реального перелома в борьбе с ИГ в этой стране.

Несмотря на все усилия США и их союзников обстановка в Афганистане ухудшается. За последние месяцы талибы сумели серьезно расширить подконтрольную им территорию, а теракты в Кабуле и других городах страны происходят практически каждые две недели. Наиболее крупный, унесший жизни более 150 человек, был осуществлен в столице в конце мая.

Прежняя администрация Барака Обамы, очевидно, понимая бесперспективность попыток решить конфликт в Афганистане военным путем, предпринимала попытки наладить диалог между талибами и официальным Кабулом. Однако при этом США не прекращали наносить удары по талибам, в том числе по их лидерам. В итоге договориться конфликтующим сторонам ни о чем не удалось, поскольку талибы традиционно выдвигают главное условие для начала переговоров – вывод иностранных войск, которые сейчас поддерживают власти в Кабуле.

При этом в Вашингтоне обвиняли в дестабилизации ситуации в Афганистане Россию, которая якобы помогает талибам оружием. Москва эти обвинения категорически отрицает и выступает за начало процесса политического урегулирования с участием талибов. Именно на московской площадке в 2016 и 2017 годах проходили консультации по Афганистану с участием стран региона – Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. США приглашения на эти встречи не приняли.