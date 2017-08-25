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    The Washington Post: поговорим о психическом здоровье Трампа

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    Дональд Трамп применяет "теорию безумца" в международных отношениях или ведет себя непредсказуемо, чтобы получить преимущество, пишут мировые СМИ. Однако эксперты все чаще задаются вопросом: насколько президент США утратил связь с реальностью?
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Kevin Lamarque

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Насколько неустойчива психика президента Трампа, насколько он утратил связь с реальностью? Мы достигли момента, в который нация имеет право — и необходимость — знать это", — пишет обозреватель The Washington Post Юджин Робинсон.

    "Мы не привыкли задавать подобные вопросы нашим президентам. Мы не знаем даже, как начать осведомляться о психическом здоровье президента, так что мы даем разумное объяснение девиантному поведению как части какой-то тонкой стратегии. Мы говорим, что Трамп хитро подыгрывает своим избирателям, или применяет "теорию безумца" в международных отношениях, или просто ведет себя непредсказуемо, чтобы получить преимущество, сбивая всех с толку", — рассуждает автор.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Но, если бы Трамп действительно вел столь изощренную игру, то он, надо думать, добивался бы успеха, его рейтинг одобрения, наверное, рос, а не падал, а союзники в Конгрессе скорее бы выражали восхищение, чем все более выраженное возмущение", — говорится в статье.

    "У всех может быть неудачный день. Но, согласно многочисленным опубликованным докладам, Трамп часто впадает в ярость — особенно когда видит что-то, что ему не нравится, в теленовостях, которые, как говорят, он смотрит с маниакальной частотой", — утверждает Робинсон.

    "Я говорил с людьми, которые знают Трампа десятилетиями: они говорят, что он изменился. Он проявляет меньше уверенности в себе, по словам этих давних знакомых, и меньше способности к концентрации внимания. Безусловно, поучительно сравнить телеинтервью Трампа, записанные много лет назад, с теми, которые берут у него сейчас", — продолжает журналист.

    "Я не имею профессиональной квалификации, чтобы оценивать психическое здоровье президента; психиатры и психологи, имеющие соответствующие документы и опыт, молчат из этических соображений. Между тем ставки столь велики, что на чиновниках, работающих с Трампом и наблюдающих за ним вблизи, лежит огромная ответственность. Существует огромная разница между тем, чтобы выглядеть таким же свихнувшимся, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, и на самом деле обладать такой неустойчивой психикой", — считает автор. 

    На днях бывший советник президента США Стивен Бэннон, который на днях был уволен с поста, заявил о существенных противоречиях в нынешней американской администрации. "В истории не было администрации, в которой существовали более значительные разногласия по поводу направления, в котором она должна двигаться", — заявил Бэннон в интервью газете Washington Post. 

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    По его словам, команда Трампа разочарована политикой конгресса США, где республиканцы ориентируются в большей степени на традиционные приоритеты своей партии, а не на цели, которые провозглашает глава государства. "Если члены Республиканской партии в конгрессе будут поддерживать президента, это будет одна большая счастливая семья", — сказал Бэннон. 

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