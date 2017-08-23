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    Трамп упразднит ЗСТ с Мексикой и Канадой

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    NAFTA - Североамериканская зона свободной торговли. Договор действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что зону свободной торговли с Мексикой и Канадой придется упразднить.

    Теракт в центре Барселоны
    elpais.com
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    "Я не думаю, что мы можем прийти к сделке. Так что я думаю, в какой-то момент нам придется упразднить НАФТА (Североамериканскую зону свободной торговли)", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона. Выступление президента показывали в прямом эфире американские телеканалы.

    Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа.

    США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов.

    США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).

    Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России.

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