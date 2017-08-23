О чем пишут в мире: новые санкции США, Трамп против СМИ

РИА Новости Украина

Новые санкции США

Многие западные СМИ пишут об обновленном санкционном списке США, в который за связи с КНДР попала компания из РФ "Гефест-М" и еще несколько фирм из Китая, Намибии и Сингапура.

"Минфин США во вторник наложил санкции на китайские и российские компании и лица, которые ведут бизнес с Северной Кореей, тем самым продвигая ракетную и ядерную программу страны", — пишет газета Washington Post, отмечая, что эта мера является частью "усилий администрации Трампа по изолированию режима" лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Санкции против 10 компаний и шести лиц призваны нарушить экономические связи, которые позволили Пхеньяну продолжить финансирование ракетных и ядерных программ, несмотря на запрещающие это санкции ООН", также отмечает издание.

"Эти меры призваны послужить стимулом Китаю для усиления давления на Ким Чен Ына", — отмечает Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина, администрация Трампа "продолжит наказывать" компании, помогающие Пхеньяну обходить санкции, отрезая их от финансовой системы США.

"Эти действия знаменуют обещанное увеличение санкционного режима США, направленного на КНДР", — пишет Wall Street Journal.

Как пишет газета Politico, банковский комитет сената США может рассмотреть новое санкционное законодательство в отношении КНДР уже этой осенью.

Газета Guardian, в свою очередь, пишет со ссылкой на агентства ООН и знакомых с ситуацией в стране людей, что санкции и самая сильная засуха за последние 20 лет могут создать серьезные трудности для жителей Северной Кореи, тогда как руководство страны продолжает вкладывать немногочисленные ресурсы в ядерные и ракетные программы.

"Засуха, которая опустошила урожаи в начале лета, оставит Север не в состоянии нормально накормить многих людей, в том числе военнослужащих", — пишет издание.

Трамп заявил о несправедливости СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ несправедливо обвиняют его в симпатиях к ультраправым. Это заявление президента привлекло внимание таких СМИ, как New York Times, Huffington Post, Independent и многих других.

"Они не хотят сообщать, что я открыто выступал против ненависти, розни и насилия и твердо осудил неонацистов, сторонников "превосходства белой расы" и Ку-клукс-клана", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона.

Кроме того, по его словам, СМИ показывают людей в зале лишь тогда, когда кто-то протестует против Трампа. Президент заявил, что все собравшиеся осуждают насилие.

Издание New York Times отмечает следующие слова Трампа: "То, что произошло в Шарлоттсвилле, ударило в самое сердце Америки". Произнеся эти слова, Трамп продолжил длительную защиту своих ранних заявлений. Газета также назвала выступление Трампа "озлобленным, неистовым и спонтанным".

Как подчеркивает газета Independent, Трамп "воспользовался" своим выступлением в Финиксе, чтобы подвергнуть критике "бесчестные" средства массовой информации.

Как отмечает издание Huffington Post, Трамп потратил более десяти минут на зачитывание трех своих заявлений в связи с событиями в Шарлоттсвилле, отмечая, что подобранные "слова идеальны".

Фийон снова в строю

Бывший премьер-министр Франции и экс-кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон с сентября будет в качестве партнера работать с инвестиционной компанией Tikehau Capital, об этом пишут зарубежные СМИ (Monde, Figaro, Huffington Post, Liberation, Journal du Dimanche, Parisien, Daily Mail и другие).

Как отмечает издание Figaro, Фийон хорошо знаком с деловым миром. Издание JDD напоминает, что в 2012 году он сам создал консалтинговую компанию 2F Conseil.

Читайте также: Восхищение жителей и бесстрашие Трампа: в США увидели "Великое затмение"

"Бывший премьер-министр Франсуа Фийон присоединится к компании в качестве партнера с 1 сентября 2017 года", — говорится в коммюнике компании.

Там отмечается его международный опыт и отличные знания экономических проблем Франции и Европы. Tikehau Capital — компания, занимающаяся управлением активами и инвестициями, была создана в Париже в 2004 году.

Газета Monde вспоминает, что Фийон был фаворитом в президентской гонке до скандала о фиктивном трудоустройстве его жены, в результате которого он выбыл в первом туре.

Газета Daily Mail обращает внимание на то, что компания Tikehau Capital никак не прокомментировала тот факт, что в отношении экс-политика ведется расследование.

По данным газеты Parisien, французская инвестиционная компания управляет активами общей суммой более 10 миллиардов евро.

Экстази в форме головы Трампа

Многие зарубежные СМИ (Washington Post, USA Today, Hill, Washington Examiner, New York Post, New York Daily News, Telegraph, Huffington Post, Evening Standard, Vanity Fair,) пишут о том, что полиция Германии изъяла около пяти тысяч таблеток экстази, сделанных в форме головы президента США Дональда Трампа.

Как пишет газета USA Today, полиция изъяла наркотики, чья уличная стоимость составляет около 39 тысяч евро, у двух австрийцев в городе Оснабрюк. Как отмечает издание, таблетки, предположительно, продаются на черном интернет-рынке под слоганом "Трамп делает вечеринку снова великой".

По данным издания Huffington Post, задержание проводилось в субботу, были задержаны 51-летний водитель и его 17-летний сын. Предположительно, отец с сыном ехали из Нидерландов в немецкий город Ганновер. Наркотики, скорее всего, были изготовлены на территории Нидерландов.

Как сообщает газета Telegraph, на обратной стороне таблетки написана фамилия Трампа и изображены пять звездочек.