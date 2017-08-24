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    Немецкий журнал изобразил на обложке "зигующего" Трампа

    (обновлено: )13103
    Статья в немецком журнале Stern, на обложке которого изображен президент США Дональд Трамп, посвящена реакции главы государства на праворадикальные выступления в Соединенных Штатах.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Изображение американского президента Дональда Трампа, завернутого во флаг США и вытянувшего правую руку в нацистском приветствии, появилось на обложке немецкого журнала Stern.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Возле рисунка размещена ссылка на статью под крупно выделенным заголовком "Его борьба" ("Sein Kampf") — очевидно, по аналогии с программной работой нацистского лидера Адольфа Гитлера "Моя борьба" ("Mein Kampf"). Статья в Stern посвящена реакции Трампа на праворадикальные выступления в Соединенных Штатах.

    Хотя нацистская символика запрещена в ФРГ, немецкая пресса активно использует ее при написании критических материалов на острые политические темы. Например, в марте 2015 года в ходе дискуссии о военных репарациях Греции еженедельник Spiegel разместил на обложке фотоколлаж, изображавший канцлера Ангелу Меркель в окружении офицеров немецкого вермахта возле Акрополя.

    Ранее сообщалось, что прохожий в Германии напал на американца за нацистские приветствия.

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